Tras el cruce mediático, Gustavo López aclaró los tantos con Ibai Llanos en vivo: “Te pido disculpas”

El periodista deportivo Gustavo López criticó este viernes al streamer y youtuber Ibai Llanos, a partir de las entrevistas que el locutor español le hizo a los futbolistas argentinos Sergio Kun Agüero y Paulo Dybala.

“¿Por qué los jugadores hablan con Ibai? Me pone nervioso eso. ¿Quién es?”, dijo López en su programa “Un buen momento”, de Radio La Red. “Falta que (Lionel) Messi hable con Ibai ahora. No sabe nada y encima los saca por teléfono al Kun Agüero y a Dybala, y a nosotros nos orinan arriba de un puente. Sos horrible”, lanzó el animador televisivo y radial.

Tras la repercusión que tuvieron sus dichos luego de la nota publicada en LA NACION, Llanos se refirió al tema y le respondió al periodista: “Pero por favor Gustavo, no estés tan ardido si Dybala no quiere ir contigo, pues baja un poco de nivel, no vayas con un delantero de la Juventus. Llamá a un delantero que quizás está más en tu nivel, de la tercera división kenyata. Preguntáselo, a ver si quiere ir a tu programa con 6.4 de ratio”.

Con el objetivo de aclarar los tantos, la producción de López en “ESPN F360″ se comunicó con Ibai. Antes de presentarlo, López aclaró: “Yo hago un show radial. Me divierto. El viernes, una productora que tengo y que nos pasa los audios de las notas mas importantes del mundo, me dice: hoy tengo Dybala, ¿qué dijo? Que es hincha de Boca. Ah, ¿dónde lo dijo? Con Ibai. Y yo ya había puesto a Sergio Ramos con Ibai, al Kun Agüero con Ibai, y a Marcos Llorente con ibai. Entonces dije: ¿quién es Ibai? No lo dije discriminatoriamente. No lo conozco. Son las nuevas formas de la comunicación. Cuando llegue a mi casa me retaron mis hijos”, explicó.

Luego, López aclaró que no había criticado al joven europeo, sino “a los jugadores que eligen de acuerdo a la cantidad de seguidores que tienen. No es crítica a él, sino a los futbolistas”.

Tras el prolegómeno, comenzó la entrevista. Llanos admitió que estaba “sorprendido” por lo sucedido, y le aclaró que, si es por el rating, los jugadores también deberían ir a su programa: “¿Qué tal, cómo estás? Mucho gusto estar aquí. Estoy bien. Has ligado una espectacular. Pensaba que eras el del Celta y me sorprendió porque trabaja en España”, lanzó Llanos en referencia al exdelantero argentino que ahora se desempeña como comentarista en la tv española.

“No tengo nada con vos ni con los streamers. Yo a la tarde hago un show radial. Quería saber quién eras vos. Les llevaba la contra a mis compañeros. Si te molestó, te pido disculpas, no tengo nada con vos ni con nadie. Explicame un poco qué es lo que haces, tu trabajo”, le pidió López a su interlocutor, que respondió: “El problema está en que mucha gente no respeta el trabajo que hacen los creadores de contenido. Esto creo que puede llegar a afectar a gente, niños, niñas, y que sus padres no respetan lo que consumen porque no lo conocen. Lo que se hace muchas veces es faltar el respeto porque se desconoce. A mi padre también le cuesta muchas veces entenderlo. Si todo el mundo lo hace, los niños y niñas tienen problemas con sus familiares por estos mismos que ven que es Twitch. Yo no soy periodista deportivo ni pretendo serlo”.

López señaló que no le quiso faltar el respeto ya que sus hijos hacen algo similar, y reiteró: “Es un poco un show para llevarle la contra a mis compañeros que todos te decían que eras un fenómeno. Yo hago tres programas, siete horas por día. La gente me pregunta como hago para trabajar tanto. No dependo de las notas. Me encantaría hablar con todos, pero no me lo propuse en este último tiempo porque mis programas no hacen entrevistas, son más de opinion general y videos tácticos”. A su vez, el animador dijo que ahora va a “valorar mucho más” el trabajo del youtuber.

Acto seguido, Llanos le preguntó si acaso no le había preguntado a sus hijos quién era él: “No te preocupes, yo sé que la radio tiene un tono más jocoso, tiende a la exageración. Muchos compañeros míos salieron a defenderme. De alguna manera, me vi obligado a darnos a entender a que nos dedicamos. Tengo muchos seguidores latinoamericanos y me empezaron a hablar del tema. Tu decías que es solamente sentarnos aquí y estar al pedo. Mucha gente tienen más audiencias y otros menos. Han sido importante durante la pandemia. Quiero que comprendas que es un trabajo que implica muchas horas y que la gente que triunfa en Twitch, tiene un recorrido muy largo detrás. Después de su esfuerzo han conseguido tener una gran audiencia”.

Acostumbrado a las batallas dialécticas, López admitió que “lo que paso el fin de semana” no lo había vivido nunca: “Habla de la repercusión que tenés vos y los que hacen tu tarea”.

Por último, López lo invitó a comer un asado cuando Ibai visite la Argentina: “Tenemos un estudio maravilloso. Para que comas una buena carne en Buenos Aires te podemos invitar a alguna parrilla, o un estadio”. “Capaz podemos empezar con un café. Un asado son palabras maores”, replicó Ibai, quien le preguntó a su interlocutor si era de Boca. Ante la respuesta negativa de López, Llanos lanzó: “No tienes nada bueno Gustavo, ni el equipo”. “Cuando me conozcas personalmente, capaz algo bueno tengo”. ”Seguro que sí”, concluyó Llanos.

