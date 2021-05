Leo Farinella, furioso con Juan Román Riquelme: “Es un mentiroso y un farsante”

El periodista deportivo de TyC Sports, Leo Farinella, estalló este domingo contra el vicepresidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, a quien calificó de “mentiroso” y “farsante”, por sus declaraciones después del triunfo del conjunto xeneize en el superclásico ante River Plate.

“Riquelme miente, como desde que es vicepresidente de Boca. Decía la verdad, y un día lo cagaron a pedos”, dijo Farinella sobre “El último diez”. Según el panelista, Román cambió su discurso cuando se involucró en la dirigencia deportiva.

“Era una mirada muy lucida del fútbol. Ahora, tiene intereses. (...) No estoy pidiendo que salga a criticar, pero tampoco que diga una barbaridad como la que dijo. Y como yo me agarro con los poderosos, no con el Consejo de fútbol, yo le digo a Riquelme que está mintiendo, no digo de (Jorge) Bermúdez, (Marcelo) Delgado o (Raúl) Cascini”.

El dirigente indicó tras la victoria que Boca es el mejor equipo del fútbol argentino, y que River “no pateó al arco” en el encuentro frente a su máximo rival. “Boca ganó con un gol viciado de nulidad, que si hubiera sido sido al revés, estarían haciendo un escandalo”, concluyó.

"El arbitraje de Tello hoy fue HORRIBLE y ESCANDALOSO". Leo Farinella, en Estudio Fútbol. pic.twitter.com/20yK4OjbAy — TyC Sports (@TyCSports) May 17, 2021

“Escandaloso y horrible”

Sin embargo, Riquelme no fue el único destinatario de la furia de Farinella. El cronista apuntó también contra Facundo Tello, árbitro del partido: “Es malo. Debiera ser castigado porque sus errores fueron decisivos para el partido, dirigió horrible el clásico. (...) Boca ganó con un gol viciado de nulidad. Si hubiera sido al revés, vos (por Marcelo Palacios) estarías parado arriba de la mesa denunciando un escándalo, que es lo que pasa habitualmente en los medios”.

Facundo Tello afp - Archivo

Finalmente, el cronista estimó que “Boca viene siendo favorecido (...) fenomenalmente” frente a River en los arbitrajes, y se remitió a los últimos encuentros decisivos entre ambos equipos: “Muchachos, vamos a decir lo que es. Hoy, el partido está viciado, porque a los 10 minutos, con un error grave, (Tello) permite una falta flagrante que termina en gol. Es evidente el foul”, cerró Farinella sobre la infracción no cobrada de Carlos Tevez a Jonatan Maidana.

