A Evangelina Anderson le preguntaron si se queda a vivir en la Argentina y sorprendió con su respuesta

En su cuenta de Instagram, Evangelina Anderson abrió un canal de preguntas y respuestas para contar un poco más de su vida en la Argentina. En compañía de su esposo, Martín Demichelis, quien actualmente es el director técnico de River Plate, y sus tres hijos Bastian, Lola y Emma, la modelo se animó a contestar varias inquietudes de sus seguidores.

Una de las primeras preguntas que decidió contestar Evangelina fue sobre su residencia en el país y si tiene pensado quedarse a vivir en Buenos Aires. “¿Piensan quedarse acá definitivamente?”, lanzó un seguidor. A raíz de eso, la modelo contestó de manera tajante: “No. Mi casa (en donde tengo todo) está en Marbella”, aclaró sobre esta ciudad española.

Evangelina Anderson indicó que su casa se encuentra en Marbella y descartó quedarse a vivir en Argentina

En esa misma línea, hizo referencia a su marido, quien abandonó su trabajo en Alemania como entrenador de las divisiones inferiores del Bayern Munich para ser DT de River. “Y, como todos saben, la vida de un entrenador de fútbol consta en vivir en lugares donde lo lleve su profesión”, dijo la miembro del jurado del programa Los 8 escalones de los 3 millones (eltrece), quien utilizó una foto de ella con una remera del Millonario.

Al seguir con la temática del fútbol, Evangelina contestó otras inquietudes como, por ejemplo, qué tipo de perfume utiliza Demichelis. “Todos los que lo conocen en persona me preguntan qué perfume usa, jaja. Acá no lo venden el de Demi”, aseguró al dar a entender que es una fragancia importada.

Durante la jornada de este lunes, River Plate consiguió la clasificación a la siguiente fase de la Copa de la Liga Profesional al vencer a Instituto de Córdoba por 3-1 en condición de visitante.

La cómica respuesta de Evangelina Anderson ante la pregunta pícara de un seguidor

En una definición apasionante, que incluyó la presencia de otros equipos que pujaban por el mismo objetivo, el equipo de Núñez goleó a su contrincante de turno y eso motivó a una respuesta ingeniosa de Evangelina cuando se le consultó por una pregunta íntima: “¿Arriba o abajo?”. Tras ello, la modelo adjuntó una captura de pantalla de cómo estaba la clasificación de River hasta ese momento y agregó: “¿En la tabla?”, para darle un tinte cómico al asunto.

Por otra parte, lejos de cuestiones deportivas, Evangelina decidió responder preguntas acerca de cómo es su alimentación diaria. “¿Sos vegetariana? ¿Cómo hacés para no comer carne?”, consultó un seguidor. Sobre ello, la actriz respondió: “Nunca comí carne en mi vida. Ni carnes rojas, ni pollo, ni pescado. Viviendo en el extranjero me preguntaban: ¿nunca un asado siendo argentina? Jamás probé el asado. Mi mamá me cuenta que desde bebé lo rechazaba”, argumentó.

Evangelina aseguró que es vegetariana y que nunca comió un asado

A su vez, profundizó acerca de la crianza de sus hijos en torno a la alimentación y la libertad de que ellos decidan qué camino tomar. “Es mi decisión personal y no quiero convencer a nadie. Siempre respeto la decisión de cada uno. En mi opinión, mientras los chicos sean criados con amor y con hábitos saludables, la decisión es exclusiva de los padres que siempre intentamos hacer lo mejor para ellos”, cerró Evangelina sobre un mensaje que predica en su círculo íntimo y que puede resultar de ayuda para otras familias.