Susana Giménez respaldó la gestión de Javier Milei y se refirió a las críticas contra Guillermo Francella

Desde que Javier Milei asumió la presidencia de la Nación el 10 de diciembre de 2023, generó una gran variedad de discrepancias en las redes sociales y entre las celebridades argentinas. Uno de los cruces más mediáticos fue el de Lali Espósito y el líder de La Libertad Avanza, que comenzó con un mensaje en X. Posteriormente, los famosos defendieron y criticaron la gestión del presidente y Susana Giménez se pronunció recientemente sobre ello y fue contundente.

En diálogo con Intrusos en el Espectáculo (América TV), la diva señaló que se sintió satisfecha con la gestión de Javier Milei al frente de la presidencia de la Argentina hasta el momento, a pesar de que aseguró que no lo votó. “Por supuesto que yo apoyo a este gobierno, porque está haciendo cosas fantásticas. Y yo no lo voté”, puntualizó.

A continuación, se refirió a las críticas que recibió Guillermo Francella luego de defender las políticas que implementó el presidente de la Argentina, las cuales definió como “más que necesarias”. “Qué raro, qué raro que critican...”, advirtió Susana Giménez. Y siguió: “Este país vive para la crítica. Estoy podrida de las críticas. No me importan. Bueno, sí me importan lamentablemente, pero no las leo. No quiero entrar en eso”.

Cuando el cronista de Intrusos insistió en conocer la opinión de la diva sobre las declaraciones del protagonista de El encargado (Star+) y sus repercusiones, aseveró: “¿Qué pasó con Guillermo? Que es uno de los mejores actores argentinos, es lo único que pasó con Guillermo. Cada cual que piense lo que le dé la gana. Para eso estamos en democracia”.

En tanto, Susana Giménez regresará a la televisión próximamente, con un envío semanal que se emitirá los domingos a partir de julio y que contará con un formato de entrevistas, juegos y números musicales. Así, advirtió que tendría la intención de entrevistar al presidente.

Javier Milei compartió las declaraciones de Susana Giménez Instagram: javiermilei

Por su parte, Javier Milei compartió en su perfil de Instagram, donde acumuló más de cinco millones y medio de seguidores, las declaraciones de la actriz de teatro y expresó: “Viva la libertad, carajo”.

Otras celebridades que se pronunciaron acerca de la gestión de Javier Milei en la presidencia

En abril, Guillermo Francella se pronunció acerca de la gestión de Javier Milei, en diálogo con Eduardo Feinmann, Jorge Lanata y Roberto Moldavsky, al ser consultado sobre cómo sentía la situación de la Argentina. “Con esta incertidumbre de ver cuándo termina el goteo y empieza la gente a disfrutar un poco más de estas medidas”, señaló el actor.

Y continuó: “Lo que sí sé es que eran más que necesarias y sabíamos que iba a haber cirugía mayor. Lo dijeron ellos en la campaña y lo cumplió taxativamente”. Sus declaraciones generaron una oleada de reacciones por parte de las celebridades argentinas, entre las que se mostraron en contra de sus dichos y aquellas que apoyaron su postura.

Guillermo Francella defendió la política de Javier Milei Gerardo Viercovich

Por un lado, Nancy Dupláa, Julieta Zylberberg, María Valenzuela y Érica Rivas criticaron los dichos del actor, mientras que Aníbal Pachano y Luis Brandoni salieron a defenderlo.

