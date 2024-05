La exorbitante cuenta en dólares que pagó Ova Sabatini por una cena con Oriana y Paulo Dybala

Escuchar

Catherine Fulop cuenta los días para ver a su hija mayor vestida de blanco camino al altar. Oriana Sabatini y Paulo Dybala se casan el 20 de julio en un campo en la provincia de la Buenos Aires y la actriz está ansiosa ultimando todos los detalles. No es ninguna novedad que tiene una gran relación con su yerno y está feliz por la unión; no obstante, hace unos días sorprendió a todos con una “cara anécdota familiar” durante una cena que compartieron con Osvaldo, su hija y su yerno en Miami. El drama fue tal que reveló que su marido no durmió durante cinco días, por la exorbitante cuenta que tuvo que pagar.

La semana pasada, Catherine Fulop visitó el ciclo Ángel responde en el streaming Bondi y contó una peculiar situación que vivió con su marido durante una cena que compartieron en Miami en los inicios del noviazgo de su hija y el futbolista. Si bien contó que ellos eran de la “escuela” de “papá invita”, dando cuenta de que si salían a comer, Ova pagaba, los gustos de su yerno se excedían un poco del prepuesto. “Él [Paulo] de repente decía ‘quiero ir a tal restaurante en Miami’ y eran lugares super costosos”, indicó la actriz y advirtió que hablaba de “100, 200 dólares por persona, depende de lo que tomes”.

Paulo Dybala, Oriana, Osvaldo y Tiziana Sabatini y Catherine Fulop Instagram: @fulopcatherine

Fue entonces cuando la exmodelo contó una historia que dejó atónito a todo el equipo: “Ellos habían hecho una apuesta que si ganaban no sé qué el próximo que invitaba era él y esa noche Oriana dice que Paulo nos quería invitar”. Cuando los cuatro llegaron al restaurante, Paulo Dybala puso la mirada en una botella de champagne y la pidió en la mesa para compartirla con su suegra. Ella aceptó, contemplando que iba a pagar él, “porque una botella de champagne cuesta como 1000 y pico de dólares”.

“Pedían un plato, dos platos, no terminaban de comerse el plato y estaban pidiendo otro. ¡Y sushi!, eran cosas caras”, reparó Fulop. Una vez que terminaron la botella, ella no quiso pedir más “por si acaso, porque mi marido me estaba mirando con rayos que me atravesaban”. Entonces les trajeron la cuenta y recordó que Paulo le pidió a Oriana que le pasara su cartera, puesto que había guardado su billetera ahí.

Oriana, junto a sus padres Ova Sabatini y Catherine Fulop Instagram @fulopcatherine

Si bien Cathy contó que ahí su marido “respiró”, todo cambió abruptamente cuando Oriana le dijo a su novio: “No, paga mi papá”. “Qué hija traidora”, lanzó Ángel de Brito al escuchar a su invitada. “Te lo juro, cinco días sin dormir estuvo mi marido. Nosotros no estamos para pagar un champagne, aparte no me pido una botella con mi marido ni queriendo y él no toma”, reparó. “La cena salió como 2000 y pico de dólares. Ova se quería matar”, comentó.

“Después Paulo se entera, porque claro Ova se hizo el macho alfa poniendo la plata. Y llega a casa y dice ‘no puedo creer que tuve que pagar 2500 dólares por tu champagne’”, sentenció la actriz, rememorando la “costosa” comida que compartió con su yerno.

La reacción de Cathy Fulop cuando estuvo en el lugar donde se casarán Oriana Sabatini y Paulo Dybala

El casamiento de Sabatini y Dybala es sin duda uno de los eventos más importantes del año. Hace un par de meses, Ángel de Brito contó que será una boda para 300 personas y que la cantante usará un vestido de Dolce & Gabbana. Como la boda tendrá lugar en la Argentina, los padres de la novia están al día con los preparativos. Incluso hace un tiempo Fulop se sinceró sobre la emoción que sintieron con Ova cuando fueron al lugar donde se casará su hija. “Casi que se nos saltan las lágrimas cuando nos dijeron ‘por acá es que tiene que caminar Ori con su papá’. Casi que lloramos”, dijo en diálogo con LAM (América).

Oriana Sabatini y Paulo Dybala se casan en julio en Buenos Aires Instagram @orianasabatini

“Estamos estúpidos, es como que te das cuenta de que ella va a armar una familia aparte de nosotros, entonces es movilizante”, se sinceró Fulop. En este sentido, comentó que si bien Oriana vive con Paulo en Italia desde hace cinco años, es mucho más “fuerte” el hecho de que se vaya a casar y formar una familia.

