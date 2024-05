Matías Alé presentó a su novia 24 años menor que él y reflexionó sobre su presente: “Estoy enamorado”

Escuchar

A los 46 años, Matías Alé volvió a encontrar el amor de la mano de la mano de Martina Vignolo, una joven de 22 años, profesora de educación física. El lunes, en Socios del espectáculo (eltrece), el actor abrió las puertas de su casa y presentó a su pareja, a quien conoció en Mar del Plata. Ella reveló que fueron el “abrazo” y la “sonrisa” de él lo que más la enamoró. Juntos y felices, ambos reflexionaron sobre su relación, la diferencia de edad y revelaron que no solo ya hubo presentación familiar, sino que además ya piensan en el futuro y la paternidad.

Matías y Martina se conocieron en la temporada teatral de verano de Mar del Plata. “Ella trabajaba en un infantil. Yo conocía a sus padres, Eduardo y Susana, que son dos soles. Cada uno estaba en su historia, un verano diferente, yo trabajando y Marti también en la suya”, le contó el humorista al periodista Matías Vázquez. Si bien aseguró que durante el verano “no pasó nada”, cuando volvieron a Buenos Aires se dieron una oportunidad: “No sé cómo conectamos, no importa eso forma parte de nuestra intimidad. Estoy feliz, estoy enamorado, estoy re contento”, aseveró.

Matías Alé está en pareja con Martina, una joven profesora de Educación Física de 22 años (Captura de video / eltrece)

En este sentido, el periodista le preguntó a la joven cuál fue la reacción de sus padres al enterarse de la relación. Ella aseguró que estaban “felices” y enfatizó en que Alé ya conoció a sus padres y hermanos. “Es muy bueno con toda mi familia”, indicó.

Martina Vignolo, la nueva novia de Matías Alé (Foto: Instagram @martivignolo)

En esta línea, el humorista se refirió a su pasado amoroso y reflexionó: “Yo tuve grandes amores y todos ustedes lo saben. Ella no había nacido en muchos de esos amores”. En este sentido, se remontó a su relación con Graciela Alfano, que comenzó en 1999 y finalizó en 2007: “Graciela me enseñó mucho justamente por la diferencia de edad. Yo tenía 22 y ella 47, entonces yo de alguna manera sé y aprendí, y Graciela me enseñó a cómo dejarme crecer, cómo acompañarme y qué cosas no hacer para que no se termine la relación”.

No obstante, Alé aseguró que está viviendo su propia experiencia, sin basarse en el vínculo que supo tener con la actriz. “Yo soy original, no estoy copiando a nadie. Graciela fue una gran maestra en un montón de cosas, la adoramos. Ella [Martina] sabe, nosotros hablamos mucho de mi pasado, no tengo nada que esconder. Y yo siempre dije que la vida...”, expresó y le dio el pie a su pareja para seguir. “Que la vida te estaba esperando un amor”, sentenció la joven. El actor aseguró que sabía que iba a tener “un gran amor” y que la vida “todavía tenía tiempo para mí, para regalarme un gran amor, y apareció”.

En cuanto a la diferencia de edad - se llevan 24 años - aseguraron que no se dan cuenta de eso. “Es como si fuera Alfonsina Stormi en un cuerpito de 22″, indicó el actor y reparó en que hoy ella tiene la misma edad que tenía él cuando comenzó su relación con Alfano a fines de los 90: “Lo hablaba con los papás de ella, porque yo quiero darle tranquilidad a los viejos, porque su universo es diferente al mío. Yo también tengo un pasado que no es fácil para que la familia lo entienda, pero me están conociendo”.

La pareja se conoció en Mar del Plata durante el verano, pero la relación comenzó cuando regresaron a Buenos Aires (Captura de video / eltrece)

Por su parte, Martina aseguró que sus padres “lloraban de emoción”, cuando el actor salió de su casa la primera vez. Alé, con la felicidad a flor de piel, destacó que lo enamoró “su mirada y los ojos”: “Es tierna, es buena. Tiene una familia hermosa, nosotros en mi casa somos pocos, mi mamá, mi hermano y yo”. En cuanto a la familia, al ser consultado por la paternidad, Alé comentó que “el día de mañana no, el día de hoy”. Si bien advirtieron que es un tema charlado, y él desea que sea la madre de sus hijos, Martina sostuvo que será “en un futuro lejano”.

