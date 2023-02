La emocionante reacción de Sofía Martínez cuando Lionel Messi la nombró en una nota

escuchar

Luego de la consagración de la selección argentina en el Mundial de Qatar, las repercusiones aún continúan e involucran no solamente a los jugadores de La Scaloneta, sino también a los hinchas que estuvieron presentes en alguno de sus partidos, o bien a los periodistas que estuvieron al tanto del día a día e interactuaron con los deportistas una vez que finalizaban los encuentros.

Con el foco puesto en Lionel Messi, el jugador más determinante que tuvo la albiceleste durante todo el certamen, la periodista de la TV Pública, Sofía Martínez, tuvo contacto directo con el rosarino en varios de los encuentros y en especial contra Croacia, donde el equipo dirigido por Lionel Scaloni superó por 3-0 a los europeos en la semifinal y sacaron boleto a la gran final contra Francia.

Sofía Martínez en una entrevista con Lionel Messi

Tras la resonante victoria, Martínez esperó su turno en la zona mixta para poder hablar con Leo y le expresó lo que significa él para el pueblo argentino quien se encontraba esperanzado en poder levantar la tercera Copa del Mundo.

“Lo último que te voy a decir no es una pregunta sino que solamente te quiero decir que se viene la final del mundo y, si bien todos queremos ganar la Copa, quiero decirte que más allá del resultado hay algo que no te va a sacar nadie: atravesaste a cada uno de los argentinos, de verdad te lo digo, no hay nene que no tenga tu remera, que no sea la original, la trucha o la imaginaria, marcaste la vida de todos y eso para mí es más grande que cualquier Copa del Mundo, eso no te lo va a sacar nadie”, expresó ante la mirada conmovida de Messi.

También muy movilizada, la periodista cerró su comentario: “Es un agradecimiento por un momento de felicidad tan grande que le hiciste vivir a tanta gente que de verdad ojalá te lo lleves siempre en el corazón porque creo que es más importante que cualquier Copa del Mundo, y eso ya lo tenés. Así que gracias, Capitán”.

La emoción de Sofía Martínez tras el saludo de Messi

Luego del agradecimiento del capitán de la selección argentina, quien quedó conmovido por el halago, Sofía Martínez fue tendencia en las redes sociales y recibió una gratificación del ‘10′ durante una entrevista que le concedió a un medio argentino.

Sentada en el living de su casa, junto a su novio Diego Leuco, la joven comunicadora vio en la televisión, por pedido de su pareja, una mención que le hizo Messi y la cual no llegó a verla en otro momento por una cuestión de los compromisos laborales que afronta.

“Sí, sí, vi camisetas por todos lados, como me dijo Sofi en la nota antes de la final. Ver camisetas de gente en todo el mundo del 10 de Argentina, de Messi, es algo muy lindo. En todos lados”, destacó el rosarino, mientras Martínez, estupefacta ante la pantalla, pidió que Leuco lo repita una vez más.

Con sus ojos cubiertos por lágrimas, la periodista se mostró profundamente conmocionada por el hecho y aseguró: “Es insólito, increíble, no sé... qué increíble, bolu..”, cerró en el video que compartió con una elocuente descripción: “Momento mágico”.

LA NACION