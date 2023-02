Una humorista de Salta está internada en grave estado: cayó de un tercer piso y detuvieron al novio

escuchar

En las últimas horas, se hizo público un trágico acontecimiento ocurrido en Salta: según se informó, la humorista Camila Spears, reconocida en sus redes como Camila la trava madrina, habría caído por las escaleras desde un tercer piso y se encuentra internada en grave estado en el hospital San Bernardo. No obstante, las versiones que se barajan no estarían del todo claras. La justicia detuvo a su pareja, quien estaba en el lugar del hecho, lo que cambia considerablemente la historia.

Camila Meza, conocida públicamente como Camila Spears, es una influencer y humorista salteña que además se postuló como candidata a concejal en 2017. Según consignó el medio Voces críticas, el episodio que la dejó internada con un traumatismo de cráneo grave y con intubación endotraqueal ocurrió el pasado miércoles por la tarde y fue su pareja quién se comunicó para pedir asistencia.

La humorista de Salta, Camila Spears, está internada en grave estado luego de caer de un tercer piso (Foto: Instagram @camilalatravamadrinaok)

“De acuerdo al testimonio de su pareja, la víctima se encontraba alcoholizada cuando perdió el equilibrio y terminó cayendo por las escaleras”, indicaron desde el medio. No obstante, la argumentación del hombre no convenció a la justicia que ahora lo investiga por tentativa de homicidio.

Este viernes en Nosotros a la mañana (eltrece) dieron detalles sobre el caso y se comunicaron con la familia de la mujer. El periodista Germán “Pampa” Mónaco explicó que “la información habla de un tercer piso, pero el hombre, cuando declaró, dijo, por ejemplo, que cayó de una escalera de tres metros”. “Y, además, sumó que la mujer estaba alcoholizada. La Fiscalía cree que es un acto de defensa tratar de ‘tirar la pelota hacia afuera’ y, como no le creyó, lo dejaron detenido”.

A su vez, hicieron un móvil con Jorgelina Meza, la hermana de Camila, quien desde Salta aseguró que estaban “destrozados” y “shockeados”: “Mi hermana no se merecía esto, de ninguna manera... en la condición que está. Era una chica que trabajaba permanentemente. No puede estar así, no lo puedo creer, no puedo resistir verla así cómo está”.

Visiblemente conmocionada por la terrible situación de su hermana, que se encuentra en coma, agregó: “Lo único que pienso permanentemente es que ella era una persona que detestaba los actos de violencia, ella visibilizaba todo este tipo de actos. Defendía con su cuerpo o con su actividad, acompañaba, era incondicional. Y hoy, que a mi hermana le pase esto a ella, me moviliza muchísimo, porque es algo injusto”.

Ante esto le preguntaron por la pareja de Camila, Luis Martínez, quien se encuentra detenido. “Sé que él tiene una familia, amigos y demás, tendrán sus conceptos e ideas hacia su persona y yo respeto eso, pero a los hechos se pueden ver otras cosas. Él manifestó en un principio que fue un accidente que se había caído. Ella no se cayó de ningún lugar de tres pisos”, sostuvo Meza.

Asimismo, contó que ambos comenzaron la relación hace alrededor de dos años y que convivían en un monoambiente. En este sentido, describió con qué se encontró cuando llegó a la escena. “El lugar no daba ningún indicio de que se había caído de las escaleras. Vi una silla destrozada, un charco de sangre y sabía que la altura no daba como para que su cráneo esté fracturado. Y si se cayó, tendría que tener fracturas en otra parte del cuerpo y no tiene nada”.

La mujer permanece internada en grave estado y su novio se encuentra detenido como sospechoso (Foto: Instagram @camilalatravamadrinaok)

La situación indicó rápidamente que podría tratarse de un intento de femicidio. Al ser consultada por cómo era la relación entre su hermana y su pareja, contó que había violencia verbal e incluso que él admitió que “le levantó la mano”. Por otra parte, varias personas se acercaron a las redes de Camila Spears y le dejaron afectivos mensajes deseándole una pronta recuperación. “Fuerza Cami, no estás sola. Vas a poder con todo esto”; “Todo lo podes como te dije alguna vez, fuerza que salís de esta. Te queremos”; “Sos una mujer fuerte. ¡Vos podes siempre! Acá te esperamos”.

