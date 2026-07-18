La emotiva iniciativa de las señales de TV para homenajear a la selección argentina el día de la final del Mundial 2026

En la antesala de la definición de la Copa del Mundo 2026, los medios de comunicación argentinos coordinaron una acción especial para acompañar al equipo nacional. Este domingo 19 de julio, a las 00:00 hrs, las principales emisoras de aire y los canales deportivos más importantes del país emitirán una pieza audiovisual singular: el Himno Nacional Argentino interpretado por los propios protagonistas de la selección. Esta iniciativa, impulsada por Torneos, reemplazará la versión tradicional que habitualmente se reproduce en las señales al comenzar cada día.

La propuesta, que busca marcar el inicio de la jornada de la final, cuenta con la participación conjunta de Telefe, TV Pública, El Trece, América TV y Canal 9, además de las señales especializadas DSPORTS, TyC Sports, ESPN y TNT Sports. Según detalló Torneos, el objetivo central de esta acción es “generar un momento de unión y emoción colectiva”, con la intención de que una jornada de tal relevancia histórica comience con un gesto de aliento unificado hacia el plantel, máximo representante del fútbol sudamericano en la cita mundialista que se desarrolla cada cuatro años.

La propuesta de Torneos marcará historia en medio de la Copa del Mundo 2026 Torneos

Este despliegue mediático busca replicar el impacto emocional de una acción similar realizada en la previa a la final de Qatar 2022, donde la selección argentina logró consagrarse campeona. De acuerdo con información provista por Urban Grupo de Comunicación, la decisión de centralizar el inicio del domingo con las voces de los jugadores responde a la necesidad de fortalecer el vínculo entre los hinchas y el equipo en el instante previo a un partido que definirá el título mundial.

La transmisión, que se hará efectiva en todos los canales mencionados de forma simultánea, pretende que el sentimiento patriótico sea el eje conductor del inicio de la final. La selección argentina, que fue el foco de atención global durante todo el torneo, recibirá este tributo televisivo que busca amplificar el fervor popular mediante una pieza simbólica de alta carga emotiva. La colaboración entre las distintas emisoras —muchas de ellas competidoras directas en la grilla diaria— subraya la importancia excepcional del evento deportivo.

Como en Qatar 2022: el domingo comenzará con el himno cantado por los jugadores Buda Mendes - Getty Images Europe

Así, el domingo 19 de julio, el comienzo del día no estará marcado por la programación habitual, sino por un mensaje de unidad destinado a los fanáticos del fútbol, quienes aguardan expectantes el desenlace del campeonato mundial que concluirá este fin de semana.