Mundial 2026, en vivo: el primer día de la selección en Nueva Jersey y los preparativos para la final

Como si no le resultase suficiente la doble condición de hacer reír y hacer llorar, la selección se esmera por sentirse única. Los rasgos que caracterizan a un equipo de época parecen contradictorios, pero Argentina los hace complementarios. El camino del Mundial dejó claro que sigue siendo lo que mejor funciona en el país. No sólo eso. También funciona contra la corriente, más allá de lo establecido. Distinto a todos.

Paredes, Messi y Alexis Mac Allister durante un entrenamiento de la selección nacional Charlie Riedel - AP

Es la era del todo ya. En cualquier rubro, nada parece duradero. Hasta las relaciones sociales, en un contexto sobreestimulado, no tienen la profundidad de otras épocas. La selección argentina nunca cae en la ansiedad. No se desespera; es decir, puede jugar con la certeza de que el reloj la corre, pero eso no la va a llevar a perder el foco. Si lanza centros al área es porque de repente encuentra que la vía aérea puede darle las soluciones que antes no. Si se siente presionada por un rival físico y organizado como Inglaterra, tomará confianza tratando de salir limpio desde su arco. Si la eliminación pasó a ser una posibilidad cierta, siempre sentirá que hay margen para dar vuelta una historia negativa. Se toma su tiempo, lo maneja.