Mundial 2026, en vivo: el primer día de la selección en Nueva Jersey y los preparativos para la final
Las últimas noticias de la selección argentina, declaraciones de los jugadores y entrenadores, y reacciones sobre los partidos
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Chiqui Tapia en EE.UU.: exultante con su segunda final, cerca de Trump y (por ahora) lejos de los tribunales argentinos
ATLANTA (enviado especial).- “Beatiful morning, right”, así amaneció Chiqui Tapia el día después de la épica victoria frente a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026.
El titular de la AFA agregó este jueves una nueva historia a sus activas redes sociales desde el balcón del hotel Westin, donde la selección se hospedó para el partido que definió el pase a la final de la Copa del Mundo por segunda vez consecutiva, reversionando el latiguillo de Guillermo Francella: “Hermosa mañana, verdad”.
Un truco más viejo que el fútbol: cómo hizo Argentina para pasar de la derrota al triunfo heroico
El fútbol pasó a ser de los velocistas, salvo que juegue Argentina
Como si no le resultase suficiente la doble condición de hacer reír y hacer llorar, la selección se esmera por sentirse única. Los rasgos que caracterizan a un equipo de época parecen contradictorios, pero Argentina los hace complementarios. El camino del Mundial dejó claro que sigue siendo lo que mejor funciona en el país. No sólo eso. También funciona contra la corriente, más allá de lo establecido. Distinto a todos.
Es la era del todo ya. En cualquier rubro, nada parece duradero. Hasta las relaciones sociales, en un contexto sobreestimulado, no tienen la profundidad de otras épocas. La selección argentina nunca cae en la ansiedad. No se desespera; es decir, puede jugar con la certeza de que el reloj la corre, pero eso no la va a llevar a perder el foco. Si lanza centros al área es porque de repente encuentra que la vía aérea puede darle las soluciones que antes no. Si se siente presionada por un rival físico y organizado como Inglaterra, tomará confianza tratando de salir limpio desde su arco. Si la eliminación pasó a ser una posibilidad cierta, siempre sentirá que hay margen para dar vuelta una historia negativa. Se toma su tiempo, lo maneja.
Así reaccionó el arbitro Slavko Vinčić al enterarse que dirigirá la final del Mundial 2026 entre Argentina y España
El árbitro esloveno Slavko Vinčić fue el elegido para impartir justicia en la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, y en redes sociales se viralizó el momento en el que se enteró de su designación. En el video puede verse cómo, al enterarse de la noticia, el referí quiebra en llanto y recibe los aplausos de sus colegas.
“Jugar con rayas doradas es algo asombroso”, dice, en inglés, el exjuez y presidente del Comité de Árbitros de la FIFA desde el 2010, Pierluigi Collina, en alusión a la gama de colores que lucirá Vinčić en su uniforme oficial durante la final.
“Estoy seguro de que estarás de acuerdo conmigo”, agrega Collina, y remata: “Es también asombroso decir que ese árbitro será Slavo”. Al oír su nombre, entre incrédulo y emocionado, el referí nacido en Eslovenia se lleva sus manos al rostro, sin poder contener las lágrimas.
La FIFA confirmó a los árbitros para la final del Mundial entre Argentina y España
La FIFA confirmó a la terna arbitral que dirigirá este domingo a las 16 la final del Mundial 2026 entre la Argentina y España en el Estadio Nueva York-Nueva Jersey de Estados Unidos. A través de una publicación en sus redes sociales, el organismo informó que Slavko Vinčić fue designado como el juez para el último partido de la Copa del Mundo.
Junto a Vinčić estarán los asistentes Tomaž Klančnik y Andraž Kovačič, también de Eslovenia. El cuarto árbitro será el jordano Adham Makhadmeh, mientras que el asistente de reserva será su compatriota Mohammad Alkalaf.
Vinčić tiene un antecedente relativamente cercano en el que dirigió a la selección argentina: fue en la histórica derrota albiceleste ante Arabia Saudita (1-2) en el Mundial de Qatar 2022, un cotejo en el que, a instancias del VAR, se anularon tres goles al equipo dirigido por Lionel Scaloni.
La selección argentina llegó a Nueva Jersey tras un inconveniente climático que retrasó su vuelo y ya piensa en España
NUEVA JERSEY.- La selección Argentina enfrentó este jueves una amenaza inesperada rumbo a la final del Mundial 2026 luego de que la conjunción de dos fenómenos meteorológicos retrasaran su vuelo y arribo a la ciudad de Nueva Jersey, donde el domingo se medirán ante España en el último partido de la Copa del Mundo.
Por un lado, una tormenta eléctrica en Atlanta retrasó el despegue del avión que trasladaría al plantel de la selección argentina hacia el Aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York. Y por el otro, el humo de los incendios forestales que arrasan la provincia canadiense de Ontario provocó alertas sanitarias en Estados Unidos al extenderse hacia el sureste, disminuyendo considerablemente la visibilidad tanto en Nueva York como en Nueva Jersey.
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