La encendida discusión entre Daniel Arcucci y Chavo Fucks por las declaraciones de Marcelo Gallardo

Los panelistas de ESPN F90, Daniel Arcucci y Diego “Chavo” Fucks, intercambiaron este lunes sus opiniones acerca de las declaraciones del entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, tras el empate de su equipo por 0 a 0 ante Arsenal de Sarandí.

Luego de ver el video con la entrevista que le hizo el propio Sebastián Vignolo, Arcucci tomó la palabra y anticipándose a la reacción que podía tener Fucks, dijo: “Yo sé que el ‘Chavo’ se enoja con esto, pero si vos escuchás una declaración así, de verdad lo digo, no es franela, no es dulce de leche, te están hablando de algo conceptual, ¿y sabés qué? Totalmente objetivo. Es irrebatible lo que dijo. No se le puede cambiar una coma”.

Efectivamente, el periodista reaccionó y dijo que “todo es rebatible”, y si no lo fuera, habría que poner “música” y no hablar más. Además, señaló que el técnico de River no habla luego de los partidos en los que su equipo no juega bien o pierde, como contra Racing Club, Independiente o Argentinos Juniors. Por eso, Fucks le reprochó a Arcucci que en esa ocasión no dijera nada, algo que “Dani” rebatió: “Yo lo marqué, dije que era mal perdedor”, respondió.

Luego, aludiendo al largo historial de debates que tienen tras muchos años de trabajo, Arcucci le dijo a su colega: “Con vos corro maratones de 80 kilómetros. Llego al 42 te gané y me corres la meta”. En tanto, Fucks le recordó que en la última conferencia de prensa Gallardo “revoleó irrespetuosamente” a un periodista que le había preguntado “respetuosamente” por una oferta que le habría hecho el Barcelona para dirigir el primer equipo.

“Ahora vamos a discutir de cómo destrata a los periodistas. ¿Querés que te diga que es soberbio? Sí, desde sus resultados. Genera temor cuando se le va a preguntar”, admitió Arcucci. Ofuscado por no poder decir lo suyo, el “Chavo” definió a su amigo como un “chihuahua” que le habla encima. “Y él habla como un doberman”, replicó Arcucci.

Finalmente, el conductor Sebastián Vignolo medió en la discusión y le dejó a cada uno de los expositores un tiempo para hablar. En ese tramo, Fucks reiteró el supuesto “destrato” de Gallardo al periodista que le preguntó por las ofertas del exterior (NdeR: “no fuiste muy lúcido”, lanzó Gallardo en la previa del superclásico), dijo que las conferencias de prensa del técnico millonario “son una risa”, pero admitió que “comunica muy bien”. Sobre la entrevista del sábado, Fucks precisó que Gallardo dejó a todos “con la idea de que empatar con Arsenal” es positivo, por lo cual sentenció: “Es un crack”.

Por su parte, Arcucci volvió a ponderar a Gallardo por “explicar” lo que pasó en el partido ante el equipo del Viaducto, y por qué no se había ido preocupado una vez finalizado el partido.

Las declaraciones de Marcelo Gallardo

El director técnico millonario destacó el nivel se equipo en la noche del sábado a pesar de la igualdad y dijo que le volvería “loco” no jugar a nada: “Cuando veo que el equipo funciona, no tengo por qué estar enojado. Me gusta que podamos tener el control con una idea de juego, más allá de la disponibilidad o de lo que presenta el rival, y en eso me sentí muy tranquilo, porque intentamos, buscamos. Después, se te puede dar o no el resultado, pero la búsqueda está bien”. En esa línea, consideró que siempre tiene “algo para rescatar” de su equipo aún cuando no consigue los resultados deseados, y admitió que los rivales le tienen “respeto”.

Conferencia de prensa de Marcelo Gallardo Twitter @RiverPlate

Y añadió: “El rival te pateó dos tiros al arco en todo el partido y vos tuviste el control, cinco, seis jugadas de gol que no concretaste. No me puedo ir disconforme por el juego, sí por el resultado porque tendríamos que haber ganado. De merecimientos no vivimos, pero sí me quedo tranquilo por el funcionamiento”, concluyó Marcelo Gallardo.

LA NACION