Daniel Arcucci se enojó con el “Chavo” Fucks: “No mientas”

El panelista de ESPN F90, Daniel Arcucci, se enojó en la edición de este martes con su colega y amigo, Diego Fucks, luego de que el “Chavo” lo acusara a de ser, en su análisis, más indulgente con River Plate que con Boca Juniors.

Todo comenzó cuando el conductor del programa, Sebastián Vignolo, presentó una placa con los refuerzos del millonario y sus futbolistas juveniles. El eje del debate era si las incorporaciones que hizo River en este mercado de pases van a “tapar” a los futbolistas formados en las inferiores del club.

En ese marco, Fucks recordó que River “recompró” al defensor David Martínez, ya que su anterior equipo, Defensa y Justicia, había adquirido el 50% de su pase. Al respecto, el periodista señaló que si algo similar hubiera sucedido en Boca, sus compañeros Daniel Arcucci y Federico Bulos estarían “a las puteadas” y pidiendo “la cabeza de Russo”: “Así funcionan ustedes, muchachos. Doble vara. Los dos”, los acusó.

Visiblemente molesto por los dichos de Fucks, Arcucci decidió salir a responder: “No, no lo hicimos, Chavo. No mientas, no grites”. Luego, el periodista evocó cuando en una entrevista Raúl Cascini, miembro del Consejo de Fútbol, valoró que la institución xeneize elaborara “una estrategia” que consistiera en buscar jugadores formados en las inferiores, como cuando sumaron al plantel a Guillermo “Pol” Fernández. No conforme con la respuesta de “Dani”, el histórico cronista radial replicó: “¡Pero esto no es una estrategia! Se lo vendieron (a Defensa) porque no lo iban a usar. No lo llevó ni a la pretemporada. El pibe le juega bien en Defensa y lo trae”.

Luego, Fucks cambió de tema, y eso disgustó a Arcucci, quien consideró que su colega lo hacía porque estaba “perdiendo” la discusión. “No, no voy perdiendo, vos dijiste que era un mérito algo que es un error (...) Vos y el ‘Negro’ hubiesen hecho un escándalo si hubiesen hecho eso en Boca”.

Finalmente, el biógrafo de Diego Maradona remarcó que su compañero fundamentó su posición en una “hipótesis”, mientras que él se refería a un hecho concreto. “Dije: me pareció perfecto si Boca va a buscar a jugadores formados. Y está perfecto que lo haga River también”. El animador radial, en tanto, consideró que el problema de sus colegas “es que no ven un error” en River: “Por lo menos, pongamos en duda los refuerzos que llegaron, porque no sabemos cómo juegan”, agregó.

Por último, Arcucci le pidió a Fucks que no dijera “lo mismo” cuando el volante Enzo Fernández regrese a “La Banda”, ya que se encuentra a préstamo en el “Halcón de Varela” y su pase sí pertenece a la institución de Núñez.

LA NACION