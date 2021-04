MasterChef Celebrity: la cálida despedida a Fernando Carlos de periodistas como Morena Beltrán, Nati Jota y Rodolfo Barili

Uno de los favoritos de MasterChef Celebrity dejó este domingo las cocinas más populares del país. La partida de Fernando Carlos del certamen dejó conmovidos a sus compañeros y a aquellos que miran el programa desde sus casas. Entre ellos, destacaron algunos periodistas y colegas del columnista de El noticiero de la gente, de Telefe.

“¡Siamo Fuori! ¡Así lo decidió el jurado y fui eliminado de @masterchefargentina! No estaban tan mal mis ñoquis pero podrían haber estado mejor jeje. Feliz de haberme animado y haber vivido una muy linda experiencia que ni pensaba meses atrás”, escribió anoche Carlos en un posteo de Instagram.

Asimismo, al despedirse del programa, alegó que sus lágrimas “fueron de emoción y una especie de descarga general por todos estos días”. Agradeció a sus compañeros y a su familia y cerró con un misterioso “continuará...”.

Fernando Carlos empezó su carrera como periodista en 1997, cuando ofició de productor para Fox Sports Noticias y se le dio la oportunidad de reemplazar a Mariano Closs al frente de las cámaras. Desde entonces, fue corresponsal en campo de juego, comentarista y hasta conductor.

Compartió conducción con Germán Paoloski en Fútbol para todos, con Alejandro Fantino en ESPN FC y también participó de Hablemos de fútbol. Su presencia en MasterChef sorprendió y conquistó a gran parte de la audiencia que lo conocía por su labor como periodista, sobre todo en El noticiero de la gente, de Telefe.

La publicación de despedida de Carlos no solo superó los 65.000 likes, sino que también se plagó de comentarios de apoyo hacia el periodista deportivo de 46 años.

Entre otros, se distinguió el de la periodista de ESPN Morena Beltrán, quien escribió, con cariño: “Aguante vos. Aguante la buena gente. Siempre”. Asimismo, apareció una dedicatoria de su compañero Walter Queijeiro que decía: “La rompiste. Sirvió para que más personas te conozcan y sepan lo crack que sos”.

Los cálidos comentarios de los periodistas y colegas de Fernando Carlos Instagram @fercarlos75

Otro conmovedor mensaje fue el de Nati Jota, fiel seguidora del programa de Telefe, quien comentó: “Ferca, alcanza con ver cómo te despidieron todos para confirmar el tipazo que sos, si es que quedaban dudas”. Es que los participantes de MasterChef se emocionaron con la salida de su amigo y hasta el jurado le brindó unas cálidas palabras de agradecimiento.

A la lista de colegas que aparecieron en su publicación se le suman Guillermo Poggi, Rodolfo Barili, Maju Lozano, Fierita Catalano, Emiliano Pinsón y sus compañeros de trabajo en el noticiero Josefina Ansa y Paoloski.

El divertido intercambio con Paoloski

En cuanto a este último, además de escribirle “¡vamos Fer!” en las redes, tuvo en la edición del lunes del noticiero un divertido intercambio con el eliminado del programa. “Me apoyan y me hacen ganador porque yo no necesito ser campeón teniendo la estatuilla de MasterChef. Obviamente, si viene, mucho mejor, pero ya con esto, con el día a día, con el apoyo de mis compañeros...”, reflexionó Fernando al mediodía.

A sus palabras, Paoloski le lanzó: “No sé si la estatuilla, Fer, pero seguir unas semanas más... el sueldo no era nada despreciable”. En el piso, todos se rieron y el periodista deportivo respondió, divertido: “Sí, igual pueden seguir depositando, por más de que no esté más en el torneo, ya tienen mi CBU, así que en cuanto a factura no hay ningún problema”.

Asimismo, hablaron de un posible repechaje y Germán dijo, por amor a su amigo: “Como él se fue, yo quiero el repechaje mañana”. Acto seguido, le preguntó al Doctor López Rossetti si había visto el programa, a lo que el profesional le reprochó al exparticipante de MasterChef que “ahí no había ñoquis”. Sin embargo, Paoloski cerró: “Estoy orgulloso de Fernando”.

LA NACION