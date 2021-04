Boca: Oscar Ruggeri subestimó el video de Juan Román Riquelme: “No me importa nada de lo que diga”

El panelista de ESPN F90, Oscar Ruggeri, admitió este lunes que no vio el video del vicepresidente segundo Juan Román Riquelme publicado en las redes sociales de Boca Predio, y subestimó su importancia al calificarlo como una comunicación “publicitaria”.

“¿Pero vos te crees que yo voy a dejar de hacer mi vida para ver si Riquelme va a hablar o no va a hablar? No me importa nada lo que diga, lo que haga, en absoluto. Pero nada”, confesó Ruggeri ante la pregunta del conductor Sebastián Vignolo.

LA PALABRA DE ROMÁN



El repaso de lo que expresó #Riquelme a través de la cuenta @bocapredio. ¿Qué sensación le dejó al hincha de #Boca? pic.twitter.com/S9wlrXKyC4 — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) April 5, 2021

El propio “Pollo” le avisó que lo de Riquelme “era la palabra esperada”. “¿Esperada? No por mí”, respondió el Cabezón. “Ah, ¿no la esperabas?”, repreguntó el animador. Luego, Ruggeri contestó: “No, nada. Yo me fui al río, qué se yo lo que hizo Riquelme. Yo también me agarro el escudo, me reúno con tres tipos, si uno de los tres me da lo que le pido, yo también me agarro el escudo, soy un dios. Pero me fui al río, no tuve tiempo”, reafirmó el exjugador, y dio a entender que lo había visto.

La imagen que publicó Ruggeri este domingo Instagram @ruggeri86oficial

Sus compañeros estimaron que lo que dijo Ruggeri fue “un poco fuerte”, lo cual causó sorpresa en el exjugador: “¿Por qué? ¿Estás loco, vos? ¿Qué me mirás? ¿Quieren hablar de verdad? ¿Vamos a poner los huevos? Yo no escuché nada”, indicó el “Cabezón”. Finalmente, al ver el video, Ruggeri lo calificó como una “publicidad de lo que es Boca”, y le preguntó a sus colegas qué querían que dijera al respecto. Y concluyó: “Está bien”.

