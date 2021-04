Oscar Ruggeri se sumó a las críticas de Sebastián Vignolo a Raúl Cascini: “Hay que ser agradecido”

El conductor de ESPN F90, Sebastián Vignolo, volvió a referirse al vínculo extinto con su excompañero de programa Raúl Cascini, dijo que está “dolido” por la falta de respuesta del “Mosquito”, y el panelista Oscar Ruggeri profundizó dejó una reflexión sobre el tema.

“A mí me ha decepcionado un tipo que estuvo sentado diez años al lado mío. Y me decepcionó humanamente. Cada uno es como es. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Quieren que le ponga nombre y apellido? A mí, Cascini me decepcionó humanamente. Cada uno con su vida, ya está. Ojalá que le vaya muy bien, está en el lugar donde quiso estar siempre toda su vida. Ahora, el respeto, pero sobre todo, la educación, no hay que perderla. Jamás. Vos tenés que acordarte de todo, de cómo era, de cómo llegaste. Eso, me parece más decepcionante que cualquier otra cosa. Tómenlo como una declaración: me decepcionó humanamente”, sentenció este lunes Vignolo.

Luego, Ruggeri reaccionó y le preguntó a Vignolo si había podido hablar con el ahora dirigente, y el relator eludió la respuesta: “Yo hablo de lo personal. Listo, ya está. Es una decepción. Cuando vos tenés una decepción, listo, pasa. Dios dirá, el día de mañana, que se yo como serán las cosas. Nunca se sabe. (...) Además, ya para la historia de este programa, es algo menor”, contestó el “Pollo”.

En tanto, el “Cabezón” recogió las declaraciones del animador y recordó las “cosas que nos enseñaron nuestros padres: la humildad y el respeto por sobre todas las personas. (...) Otra de las cosas que nos enseñaron de chicos es ser agradecido en la vida. Hay que ser agradecido de las cosas que se nos presenten, de las oportunidades que te dan, y si tenés eso claro, vivís bien. Si no tenés eso claro: humildad, respeto, reconocimiento de lo que te dan, de las cosas que te hacen, vas a tener problemas en la vida”.

Finalmente, el exjugador dijo que “hay que tener un equilibrio en la vida como para manejarse tranquilo en todos los aspectos. Mañana estás acá abajo, pasado en el medio. (...) Porque esto es así: hoy estás acá arriba, eso de endiosar es un peligro. Hay cosas que no se entienden”, concluyó.

LA NACION