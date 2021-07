La extravagante anécdota del Kun Agüero con un Lamborghini que hizo tentar a Coti Sorokin

Bien sabido es que los sueldos de los futbolistas en Europa, en general, alcanzan cifras inimaginables. Así, los jugadores tienden a vivir en espectaculares casas y lucir autos de la más alta gama. De eso conversaban el humorista Migue Granados, el cantante Coti Sorokin y el exfutbolista Mariano Pernia en ESPN Playroom, cuando el artista recordó una desopilante anécdota.

“Amigos futbolistas tuyos nivel Champions, ¿quién tenía el mejor fierro, el mejor auto, el mejor rancho?”, le preguntó primero el conductor, Migue, a Pernia, quien contestó: “Había muchos autos nuevos. A mí me trataban de rata porque yo andaba en el auto que me daba el club”.

Luego, Granados acotó: “La marca esa sponsor del equipo que una vez por mes llega y te da todas las cosas. Pero después están las estrellas que tienen una Ferrari”. “Lamborghini, Ferrari...”, agregó el exjugador.

El Kun en su Lamborghini Captura

En tanto, Coti, el segundo invitado del programa, pensó en Agüero. “El Kun se había comprado un Lamborghini...”, intentó contar, pero la risa interrumpió su anécdota. Sin embargo, siguió: “No sé si contarlo. Igual, él sabe que se ríe”.

El Lamborghini Aventador que tenía el Kun Agüero Captura

¿Un Lamborghini con asiento para bebé? Mientras @PerniaMariano contaba qué auto manejaba cuando jugaba en España, @CotiOficial se acordó de un detalle de @aguerosergiokun y no pudo aguantar la risa... 😂🏎️ pic.twitter.com/bXoRo0Haa2 — ESPNPlayroom (@ESPNPlayroom) July 25, 2021

“Le hizo poner un asiento de bebé atrás”, pudo pronunciar. “¡No, no! ¡Un asiento de Lamborghini para el Benja!”, respondió Migue. “Un asiento atrás, para el Benja. Posta, lo hizo tunear”, agregó Coti y le pidió a Pernia que confirme sus dichos: “¿O no? ¿Lo hizo o no lo hizo?”. Y el colega del Kun contestó que sí.

Kun y Benja Agüero Maradona, en Londres AFP

Benjamín Agüero, el hijo del futbolista y Gianinna Maradona, nació en el año 2009, cuando su papá todavía jugaba en el Manchester City, donde acumuló alrededor de 10 temporadas y se consagró como el máximo goleador de la historia del club.

LA NACION