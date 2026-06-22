La feroz crítica de los medios uruguayos tras el empate con Cabo Verde: “Sucursal del infierno”

Un golpe inesperado y que pone al borde del abismo a uno de los equipos que, en la previa, se ubicaba entre los más poderosos en la Copa del Mundo. La selección de Uruguay quedó demasiada expuesta tras los empates con Arabia Saudita y Cabo Verde, con errores groseros que desataron una ola de críticas de los medios charrúa que calificaron el desempeño del equipo que conduce Marcelo Bielsa como una “sucursal del infierno”.

El 2-2 con el equipo africano terminó por hacer explotar todo por el aire. Tanto que en la web del Observador, la nota firmada por Marcelo Decaux, como conclusión de lo que fue el equipo charrúa en la igualdad con Cabo Verde fue: "Fue el imperio de lo efímero. El desmoronamiento de una ilusión falsa. Una sucursal del infierno“. Y agregaron: ”Lo que debía ser un partido de despegue para la Celeste ante un debutante absoluto del torneo terminó convirtiéndose en el desmoronamiento de una ilusión falsa”.

Maxi Araujo se lamenta tras el error defensivo que le permitió igualar 2-2 a Cabo Verde y expuso a la selección de Uruguay. (AP Photo/Rebecca Blackwell) Rebecca Blackwell - AP

También en Ovación, el sitio deportivo del diario El País, de Uruguay, la nota de apertura dice en su título principal: "Uruguay fue una catarata de errores“. Mientras que en la crónica que firman en conjunto Juan Pablo Romero y Mateo Vázquez, escribieron: ”Uruguay tiene que sacar la calculadora. Queda comprometido de cara al cierre del grupo ya que con dos puntos, la Celeste empieza a mirar de costado lo que pasa en los otros grupos pensando en una clasificación y sabiendo que el viernes en Guadalajara se viene el partido más difícil ante una potencia y una selección que a esta altura es candidata a ganar el Mundial como lo es España de Luis de la Fuente y con Lamine Yamal como figura".

El diario El País, además, le apuntó directo a las falencias defensivas del cuadro oriental: resaltó los “errores groseros” de Fernando Muslera y Mathías Olivera por los cuales la selección uruguaya pagó un precio altísimo y empató ante la sorprendente selección africana.

Los jugadores de Uruguay quedaron muy golpeados tras el empate con Cabo Verde. (Xinhua/Xu Zijian) (rtg) (vf) Xu Zijian - XinHua

También en la web del portal La Diaria fueron muy críticos con el equipo de Bielsa y catalogaron el empate como “una deuda con su propia solidez, además de una sentencia matemática”. Incluso, sobre el segundo gol de Cabo Verde, la nota firmada por Fermín Méndez es directa y contundente: “Otra vez el mismo drama: una desconcentración, un gol en contra y vuelta a empezar, sin tranquilidad. Así no se puede”. En el análisis, se describe al equipo uruguayo como un grupo que quedó “mirando al abismo”.

En Montevideo Portal, si bien dicen que el equipo tuvo “pocas luces” y que quedaron “al borde del abismo, el clima es más alentador haciendo centro en que todavía cuenta la selección uruguaya con chances de clasificarse. E una de sus notas alientan a Marcelo Bielsa y en un titular dice: “No se me quede, Marce, por favor”. Mientras que en otras de sus notas se enfocan en las palabras de Nicolás De la Cruz: “Hay que trabajar, agachar la cabeza y seguir para adelante, que todavía nos queda un partido importante. Sabemos la calidad que tiene España y sus individualidades. Es momento de hacer autocrítica individual y comer mierda, como decimos en nuestro país”, aseguró Nicolás De la Cruz.

Marcelo Bielsa asumió sus responsabilidades, aunque en Uruguay le apuntan más a los futbolistas. (Photo by Michael Regan - FIFA/FIFA via Getty Images) Michael Regan - FIFA - FIFA

Agustín Canobbio, lamentó no haber podido conseguir “el objetivo principal”. El delantero agregó: "La posesión de pelota no te garantiza nada; llegan y castigan. Los detalles pesan al máximo nivel. Nosotros intentamos y tuvimos las situaciones, pero ellos encontraron un error nuestro”“.

Y en el sitio web del diario La República, también fueron muy críticos con la selección de su país: “No fue mala suerte. Fue mala gestión del partido“. Además, calificaron como “inaceptable” la falla defensiva en el 2 a 2 y apuntaron directamente contra los referentes, haciendo foco en el arco que defiende Muslera: “Este equipo debería estar resolviendo este tipo de partidos sin sobresaltos. Muslera, a los 38 años, sigue siendo el arquero titular, pero su salida anticipada en el segundo gol es un problema que no puede repetirse”.