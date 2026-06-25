La Fórmula 1 “entra en calor” antes del GP de Austria y la FIA declara un protocolo de seguridad de urgencia

Se encendió una alarma en la Fórmula 1. Los protocolos se activaron y el Gran Premio de Austria está bajo la lupa de los organizadores, ya que la ola de calor que golpea a Europa acecha al Gran Circo. En ese contexto es que los equipos deberán apegarse a la norma de la FIA para que aplique en carácter de urgente el 'Heat Hazard’ para este tipo de situaciones. Es decir que todos deberán instalar un sistema de refrigeración especial para los pilotos.

Este protocolo se instauró tras del intenso Gran Premio de Qatar de 2024, cuando los pilotos llegaron al límite de su resistencia física por las altas temperaturas, produciéndose situaciones muy complejas al final de la carrera, cuando algunos, incluso, necesitaron asistencia médica.

The FIA has declared the Heat Hazard for this weekend due to the high temperatures forecast

The possibility of thunderstorms on Sunday afternoon is also beginning to be considered pic.twitter.com/fRYIo5rA3x — Holiness (@F1BigData) June 25, 2026

En el Red Bull Ring de Spielberg de este fin de semana, será la primera vez en esta temporada que se utiliza esta designación, ya que el director de la carrera, Rui Marques, declaró que el servicio meteorológico oficial pronostica temperaturas superiores a los 31°C durante la carrera.

“De acuerdo con el artículo B1.5.10 del Reglamento de la FIA de Fórmula 1, tras haber recibido una previsión del servicio meteorológico oficial que indica que el índice de calor superará los 31 °C en algún momento durante el fin de semana de carreras de esta prueba, se declara una alerta por riesgo de calor”, confirmó la FIA

Declarar un riesgo por calor obliga a los equipos a montar un sistema de refrigeración conectado a la ropa del piloto, que a través de un sistema interno de tubos, permite reducir la temperatura corporal de los pilotos durante la actividad, y no únicamente antes de la misma con los chalecos fríos con los que se suele ver a los pilotos antes de los Grandes Premios calurosos.

Este tipo de sistemas hace que aumente el peso de los monoplazas cuando precisamente se espera que sean más livianos, sin embargo, es la única forma que encontró la Federación Internacional para asegurarse que los equipos usen correctamente los sistemas de refrigeración y no traten de eludirlos, ya que no están obligados a usarlos. Entonces, los pilotos podrán elegir entre llevar un chaleco refrigerante o llevar los 0,5 kg de lastre correspondientes en sus monoplazas.

Isack Hadjar se prepara con una de las prendas que son parte del sistema de refrigeración

Frente a esta doble dificultad, por las altas temperaturas y el peso sobre el monoplaza, resulta interesante comprobar cómo los equipos implementaron el sistema con la nueva normativa, ya que estrenado en 2025, llegó tarde a la temporada europea y no se pudo estrenar hasta Singapur por lo complejo que resultó para los ingenieros implementar algo así en el chasis que, teóricamente, estaban congelados.

Después de resolver esos contratiempos, efectivamente se aplicó el ‘Heat Hazard’, en el Gran Premio de Singapur en octubre del año último y fue la primera vez que los pilotos pudieron probar esos chalecos y después explicaron que son muy pesados.