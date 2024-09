Alexis Mac Allister y Nico González, de paseo por Milán con sus parejas: vuelo privado, hotel de lujo y compras

Escuchar

Hay campeones del mundo que son amigos tanto dentro como fuera de la cancha. Una de las duplas más inseparables del último tiempo fue la de Alexis Mac Allister y Nicolás González. Los futbolistas pasaron mucho tiempo juntos durante la Copa América y se mostraron cómplices y muy compañeros. A su vez, sus parejas, Ailén Cova y Paloma Silberberg también evidenciaron tener muy buena onda entre ellas, puesto que aprovecharon para pasear y cenar juntas en los Estados Unidos.

Ahora, en un hueco que tuvieron en sus agendas, los amigos aprovecharon para hacer una salida en parejas en un destino de lujo: Milán. González, Mac Allister, Cova y Silberberg caminaron bajo la lluvia, se pusieron al día y recorrieron algunos de los puntos turísticos de la ciudad.

Nico González y su novia Paloma recorrieron Milán con sus amigos (Foto: Instagram @palosilberberg)

Tras finalizar sus compromisos deportivos del fin de semana, González y Mac Allister aprovecharon para hacer una salida de a cuatro junto a sus parejas. El ex Boca y su novia volaron de Inglaterra a Italia y se encontraron en Milán con el nuevo jugador de la Juventus y su novia. Fue justamente Paloma quien compartió en Instagram una foto donde se los pudo ver a los cuatro frente a la Catedral de Milán. “Los amo”, escribió en una historia de Instagram.

Por su parte, Cova también publicó varias fotos y videos de su escapada a Milán, desde el vuelo privado que tomaron en Inglaterra, hasta sus rincones favoritos de la ciudad. “Callecitas de Italia y linda compañía”, comentó la influencer. Asimismo, se pudo ver que durante la cita, tuvieron que comprar paraguas para protegerse de la lluvia. Sin embargo, eso no impidió que pudieran disfrutar a pleno de una de las ciudades más fashionistas del mundo.

Alexis Mac Allister, Paloma Silberberg, Nico González y Ailén Cova en Milán (Foto: Instagram @palosilberberg)

Ailén Cova y Alexis Mac Allister se tomaron un avión privado para ir a Italia (Foto: Instagram @ailencova)

Es preciso decir que Cova y Silberberg son dos de las incorporaciones más recientes de La Scalot, el grupo de novias y esposas de los jugadores de la selección que se formó en el Mundial de Qatar. En diciembre de 2022, en medio de los festejos, Alexis Mac Allister protagonizó un verdadero escándalo cuando terminó su relación de cinco años con Camila Mayan y oficializó su noviazgo con Ailén, Diseñadora de Indumentaria y mejor amiga de él desde la infancia. Al poco tiempo, ella se mudó con él a Europa.

Ailén Cova y Alexis Mac Allister volaron desde Inglaterra hasta Italia (Foto: Instagram @ailencova)

Mac Allister hizo un poco de shopping durante su estadía en Milán (Foto: Instagram @ailencova)

Por el lado, cabe recordar que si bien fue convocado para el Mundial, una vez en Qatar, Nicolás González quedó desafectado del plantel debido a una lesión y no disputó la competencia. Sin embargo, este año Lionel Scaloni lo llamó para disputar el campeonato continental. Su novia, Paloma, viajó a los Estados Unidos para acompañarlo y pasó mucho tiempo junto a Cova. Silberberg tiene 24 años, es influencer y modelo y está instalada en Italia junto al futbolista de la Juventus.

Alexis y Ailén, de shopping por Milán, la ciudad de la moda

Alexis, durante su viaje de Inglaterra a Italia

La novia de Nico González en el hotel Armani de Milán

Camila Mayan habló del vínculo que tenía con Ailén Cova cuando aún estaba de novia con Alexis Mac Allister

El comienzo de la relación de Mac Allister y Cova fue un escándalo, puesto que él terminó su noviazgo de cinco años con Mayan para oficializar su amor por ella. En los últimos meses, Camila ventiló varias intimidades de la ruptura e incluso salió a la luz un conflicto son su exsuegra Silvina Riela y una demanda que le hizo al campeón del mundo.

En una entrevista con LAM (América), la co-conductora de Patria y familia (Luzu TV) habló de la relación que tenía con Ailén Cova, quien supo ser mejor amiga de Mac Allister y ahora es su novia. “¿Ella era tu amiga o era amiga de él solamente?”, le preguntó Ángel de Brito. “Era amiga de él, pero obvio que yo la conocía. Había un vínculo”, sostuvo la influencer.

Después del Mundial, Alexis Mac Allister se separó de Camila Mayan y oficializó su relación con Ailén Cova (Foto: Instagram @camimayan/ @alemacallister)

Por otro lado, la influencer aseguró que el reclamo judicial que le hizo a su ex, no tenía que ver con el hecho de que él la dejara por su mejor amiga. “Nunca la reclamaría nada por como se comportó; cada uno se mueve por la vida con las herramientas que tiene. Yo no me voy a poner a darle indicaciones a nadie. Ya entendí que tipo de persona es cada una y hago el trabajo conmigo misma. En su momento hablé lo que consideré que tenía que hablar y después ya está. Nada de esto viene ni del resentimiento ni del dolor”, sentenció Camila Mayan.

