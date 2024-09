Yanina Latorre le respondió a Maru Botana y no se guardó nada: “Una resentida”

Escuchar

Es de público conocimiento que Maru Botana y Yanina Latorre no se llevan del todo bien. Esta vieja disputa volvió a resurgir en las últimas horas a partir de un descargo que hizo la pastelera luego de que algunas personalidades del medio revelaran que tuvieron malas experiencias trabajando con ella. En el video que compartió hizo mención de la panelista de LAM y aseguró todo lo que decía era “mentira”. Fiel a su estilo, la periodista salió a responderle y no se guardó nada.

Entre otras cosas, en el clip que compartió en redes sociales, Maru Botana apuntó contra Latorre. “No quiero ni hablar. Me parece una divina Lolita y es un amor y me concentro en ella. No quiero escuchar más mentiras de Yanina, ni de la facultad, que es todo mentira”, dijo la pastelera.

Tras este video, Yanina Latorre salió a responderle sin pelos en la lengua. “¡Dios mío! Se cree su propia mentira. Mete a Lolita. Nunca mentí. Todo lo que conté de la facultad es verdad”, escribió la panelista en su cuenta de X.

Yanina Latorre apuntó contra Maru Botana (Foto: X @@yanilatorre)

“Maru Botana era una tu*** resentida. Y jodió la vida. No necesito que te concentres en Lola. De ella me ocupo yo. Y los demás también dicen la verdad”, continuó. “Ahora es fácil victimizarse. ¿Por qué mentiría? No entiendo. Hacete cargo Maru, no te quiere nadie”, sentenció Latorre.

Noticia en desarrollo.

