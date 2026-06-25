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La futbolista “más viral” del mundo anunció su compromiso y mostró la romántica propuesta que recibió
Mediante sus redes sociales, la deportista suiza anunció que se comprometió y mostró todos los detalles del momento
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Alisha Lehmann, la futbolista suiza que se convirtió en una de las deportistas más populares del mundo en las redes sociales gracias a sus más de 15 millones de seguidores en Instagram, volvió a captar la atención de sus fanáticos por un motivo muy especial. La jugadora anunció que se comprometió con su pareja, Montel McKenzie, a través de una publicación que rápidamente se volvió viral y cosechó miles de reacciones, mensajes de felicitación y muestras de cariño por parte de sus seguidores.
El anuncio estuvo acompañado por una serie de imágenes que retrataron el emotivo momento de la propuesta. En las fotografías se puede ver a Alisha Lehmann en una playa mientras recibe el anillo de compromiso de manos de Montel McKenzie, en un escenario romántico que rápidamente conquistó a sus seguidores.
“Por siempre y para siempre”, escribió la futbolista junto a su futuro esposo en una publicación compartida en redes sociales. Como era de esperarse, la escena acumuló miles de “me gusta” y comentarios de felicitación por el especial momento.
De The Baller League al altar: así nació el romance entre Alisha Lehmann y Montel McKenzie
La historia de amor entre Alisha Lehmann y Montel McKenzie comenzó en el ámbito deportivo. Actualmente, la futbolista suiza se desempeña como entrenadora del equipo de futsal MVPs United en The Baller League, competencia en la que también participa McKenzie como jugador. Aunque hicieron pública su relación recién en enero de este año, el vínculo avanzó con rapidez y pocos meses después sorprendieron al anunciar su compromiso. Antes de esta relación, Lehmann había mantenido un noviazgo de cuatro años con el futbolista brasileño Douglas Luiz.
Por su parte, McKenzie ganó notoriedad en el Reino Unido gracias a su participación en el popular reality Love Island en 2023, donde formó pareja con Leah Taylor antes de abandonar el programa. Más tarde volvió a aparecer en la edición All Stars de 2025, aunque su paso fue breve. Hoy, lejos de los reflectores de la televisión, el británico y Lehmann atraviesan uno de los momentos más felices de sus vidas y ya comenzaron a planificar un futuro juntos tras anunciar que darán el siguiente paso en su relación.
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