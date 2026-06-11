La historia de Dexter, el perro que invadió la cancha en un amistoso y se transformó en un símbolo de la selección paraguaya

La espera llegó a su fin y el Mundial 2026 ya está en marcha. Como ocurre en cada gran cita futbolística, las cábalas, las señales y las curiosidades que rodean a las selecciones despiertan la atención de los hinchas. En ese contexto, un episodio ocurrido durante el amistoso entre Paraguay y Nicaragua se volvió viral en las últimas horas: un perro irrumpió en el campo de juego del estadio Defensores del Chaco, en Asunción, y logró robarse todas las miradas. Lo que parecía una simple interrupción terminó convirtiendo al cachorro en un fenómeno en redes sociales y en un inesperado símbolo de cara a la Copa del Mundo.

El protagonista de la escena fue Dexter, un perro que rápidamente se ganó el cariño de la hinchada paraguaya, que no tardó en bautizarlo como el “Firu Albirrojo”. Tras burlar los controles de seguridad, el animal ingresó al campo de juego y recorrió el espacio con total naturalidad. Mientras futbolistas, árbitros y personal del estadio observaban sorprendidos lo que ocurría, el inesperado visitante se mostró completamente relajado. Incluso llegó a recostarse sobre el terreno de juego, obligando a detener momentáneamente el partido y desatando una ola de aplausos, risas y ovaciones entre los presentes.

Un cachorro irrumpió en el amistoso entre Paraguay y Nicaragua y se llevó toda la atención de los hinchas (Captura: X)

Dexter se convirtió en un símbolo de cara al Mundial 2026

Las imágenes de Dexter recorrieron rápidamente las redes sociales y los medios paraguayos, donde el episodio generó miles de reacciones. Poco después, se conoció la historia detrás del cachorro de siete meses gracias al testimonio de su dueña, quien explicó cómo el perro terminó convirtiéndose en la figura inesperada de la noche.

“Dexter hizo sus travesuras otra vez, como siempre, eso es de esperárselo de él”, contó la joven en diálogo con un canal televisivo local. Según relató, el animal habría seguido el rastro de sus familiares hasta el estadio. “Mi novio se fue a la cancha con mi cuñado y mi sobrino, y por lo visto Dexter lo olió y apareció en la cancha”.

El inesperado símbolo de Paraguay: la historia de Dexter, el perro que se volvió viral

La dueña aseguró que estaba viendo el encuentro por televisión cuando reconoció a su mascota en plena transmisión. “Estaba viendo por la tele el partido justamente y después dijeron: ‘Hay un perro en la cancha’, y lo enfocan a él. Yo no sabía cómo reaccionar, en serio. Y me puse a llorar, lloré muchísimo”. Además, explicó que lo identificó enseguida por sus características: “Por el collar, justamente. Y el color. Idéntico, así, igualito, era justo. Le enfocó toda su cara y ahí ya dijimos: ‘Dexter’”.

La inesperada aparición del perro provocó risas, aplausos y miles de reacciones en las redes sociales (Captura: X)

Por su parte, Roberto, otro de los dueños, recordó la sorpresa que sintió al verlo dentro del campo de juego. “Nosotros estábamos; ya empezó el partido, después cinco minutos por ahí pasaron y entró un perro ahí. ‘Entró un perro’, empezaron a gritar; después vi que era el mío. Y yo ya no sabía qué hacer. Me preocupaba nomás si me iban a devolver a mi perro”, relató.

El regalo de la CONMEBOL para Dexter

El cachorro fue bautizado por los hinchas como el "Firu Albirrojo" y rápidamente ganó popularidad (Captura: X)

La repercusión de la historia de Dexter llegó incluso hasta la CONMEBOL. Días después de convertirse en una sensación viral por su aparición en el amistoso de despedida de Paraguay, representantes de la entidad visitaron al cachorro y a su familia. Durante el encuentro, le llevaron una pelota y los trofeos utilizados en la previa del partido, además de sorprender a sus dueños con un televisor para que puedan seguir juntos todos los partidos del Mundial 2026.

La CONMEBOL le hizo llegar un presente a Dexter y su familia (Captura: X)

Aunque la inesperada irrupción obligó a detener el partido durante algunos minutos, el encuentro pudo continuar con normalidad una vez que el cachorro fue retirado del campo de juego por el personal de seguridad. Sin dudas, lo que comenzó como una simple travesura terminó convirtiéndose en una de las postales más recordadas de la previa mundialista para Paraguay. Entre aplausos, memes y muestras de cariño, Dexter pasó de ser un visitante inesperado a transformarse en un símbolo de cara al Mundial 2026.