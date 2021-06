La historia de Diego Maradona, contada por las infinitas fotos que se sacó con los hinchas

En 1993 Fede fue sorprendido por Maradona en el día de su cumpleaños: "Le dije a Diego que todavía no tenía una foto con él y me dice: 'Trae la cámara y nos sacamos'. Se me sienta arriba de mi gamba como si fuéramos amigos de toda la vida. Me sentía en el paraíso con D10S".

Instagram Proyecto Pelusa