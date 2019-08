Ana Obarrio tiene 85 años y competirá en el Mundial de Tenis +85 de Croacia

Ana Obarrio de Pereyra Iraola tiene 85 años y competirá en el Mundial de Tenis Super Senior de Croacia en la categoría +85 en representación de la Argentina. Su historia, que relató en diálogo con el programa Metro y Medio, impactó al conductor, Sebastián Wainraich, tanto como a los oyentes.

Ana comenzó a jugar al tenis cuando era chica, a los 13. Compitió federada hasta los 18, cuando se enamoró de su marido y lo dejó todo para convertirse en madre de diez hijos. Hoy tiene 37 nietos y hace 25 años que volvió a las canchas. Fue alrededor de los 60, luego de que su marido falleciera, cuando sintió de nuevo el impulso de jugar. Según aseguró, entre los 18 y los 60 no jugó ni entrenó jamás. "No tenía tiempo, estaba criando a mis diez hijos", dijo, y juró que no se arrepintió de haber colgado tanto tiempo la raqueta. "Fue una decisión mía. Me fue bien, tuve un marido muy bueno, unos hijos muy lindos y acá estoy, jugando de nuevo".

¿Cómo volvió? "Empecé a jugar y una señora me dijo '¿por qué no empezás a competir?' Después me convocaron para ir a representarnos en otros países. Hace diez años que estoy yendo de un lado a otro". Según Ana, no sintió que tenía que volver a aprender el deporte. "Creo que ya lo tenía incorporado, me salió, me sale solo. Practico y miro mucho los campeonatos de jugadores buenos. La mente es muy importante para los deportistas", explicó. Juega tres veces por semana y compite en torneos de la Asociación Argentina de Tenis: "Me entreno jugando los campeonatos", dijo. Hace dos años, ganó el máster argentino de su categoría.

Sobre las recomendaciones de sus médicos explicó que tiene que hacer un test de esfuerzo para ver si está apta todos los años. "Acá viene la loca del tenis me dicen los médicos", dijo entre risas.

Cómo es el Mundial +85. La tenista explicó que la única diferencia entre los partidos que se juegan en su categoría y los partidos del circuito profesiona es el último set: "Se juega el tie break largo que es a diez. Porque si no se extiende mucho el partido. Pero son como dos horas que estamos en la cancha". Hasta ahora, los equipos que están anotados para el Mundial son Estados Unidos, Australia y Argentina. "Faltan anotarse más. Son aproximadamente siete equipos. Es muy interesante competir así porque uno va relacionándose con gente de otros países", dijo Obarrio, que viaja con dos compañeras, Amanda y Jacqueline. Entre las tres jugarán dos singles y un dobles en representación del país.