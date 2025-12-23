Claudio Echeverri será nuevo jugador de Girona, pese a su deseo de regresar a River

Claudio Echeverri será refuerzo de Girona a partir de enero, en una transferencia aún no oficializada pero acordada de palabra entre las partes. El juvenil surgido de River interrumpió su préstamo en Bayer Leverkusen y presionó para volver al fútbol argentino, pero desde Manchester City, propietario de su pase, ratificaron la decisión de mantenerlo en Europa. El equipo de la liga de España, que forma parte del mismo conglomerado, lo incorporará a préstamo hasta junio de 2026.

Después de un semestre sin continuidad en Alemania, Diablito Echeverri volverá a cambiar de club en Europa. El mediapunta de 19 años será cedido a Girona, en una decisión impulsada por el Manchester City, que considera prioritario que el futbolista continúe su desarrollo en el viejo continente. La operación, que aún no fue oficializada, está cerrada de palabra y se firmará en los próximos días.

El especialista en mercado de pases, Fabrizio Romano, ya lo confirmó como una operación cerrada. Con su famoso “Here we go”. Y, aclaró, será hasta junio del año próximo.

🚨❤️🤍 Claudio Echeverri to Girona, here we go! Loan deal agreed for the Argentinian talent to join from Man City.



Bayer Leverkusen loan move has been interrupted as Echeverri will be part of City Group side Girona.



Straight loan until June. pic.twitter.com/YsZCFEPu4u — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 23, 2025

Echeverri había manifestado a través de su entorno el deseo de regresar a la Argentina para reencontrarse con River, donde fue figura antes de su venta a Inglaterra a mediados de 2024. Sin embargo, desde el club británico se opusieron con firmeza y buscaron una nueva cesión dentro del circuito europeo. “Él está muy identificado con el club. Ahí prácticamente se formó como jugador y como persona, por eso siempre va a tener el deseo de volver. Ahora no va a ser posible, pero porque Manchester City no lo quiere ceder a Sudamérica, sino él estaría encantado”, explicó días atrás su representante Enzo Montepaone. El City Group, que también es propietario de Girona, terminó de definir su próximo destino.

La opción catalana no era nueva. Girona ya había intentado ficharlo en el último mercado de pases, pero en aquel entonces el jugador priorizó sumarse al Bayer Leverkusen, que ofrecía la posibilidad de disputar la Champions League. Tras seis meses con escasa participación —apenas 270 minutos repartidos en once encuentros—, el joven chaqueño pidió interrumpir su cesión. El club alemán accedió y el Manchester City comenzó a evaluar alternativas.

El Diablito Echeverri, en su último paso por Bayer Leverkusen

A pesar del interés de River y del propio futbolista por regresar a Núñez, expresado también en un posteo en redes, el grupo propietario definió que debía mantenerse en el ámbito europeo. También hubo sondeos de Villarreal y de algunos equipos brasileños, pero la prioridad fue siempre Girona, en parte por la influencia directa del City Group en sus decisiones deportivas.

Según medios españoles, como el diario AS, Echeverri ya había descartado a Girona en julio, cuando consideró que no era el paso adecuado. Incluso entonces su entorno había reconocido que no lo entusiasmaba la idea de sumarse a un club que no disputa competencias internacionales. Pero el contexto actual es distinto: necesita minutos, rodaje y una oportunidad para estabilizar su carrera en Europa. Además, para poder seguir soñando con la selección argentina.

El club catalán atraviesa una campaña compleja en España: se encuentra en zona de descenso con apenas 15 puntos y necesita reforzar su plantilla para revertir la situación en el primer semestre de 2026. Echeverri llegará con la expectativa de sumar protagonismo en un equipo que, según destacan en el City Group, le garantiza continuidad y un entorno deportivo más controlado.

Será la tercera camiseta que vista desde su salida de River. En Manchester City apenas sumó tres partidos, entre ellos una actuación destacada en el Mundial de Clubes, mientras que en Leverkusen su aporte se limitó a una asistencia en Champions League ante Copenhague. Con 14 partidos oficiales en el fútbol europeo, Echeverri todavía busca consolidarse a nivel internacional.

Claudio Echeverri y Franco Mastantuono, dos de los juveniles que forman parte del recambio en la selección argentina @Argentina

Además del aspecto deportivo, el volante ofensivo tiene un objetivo claro en el horizonte: el Mundial de 2026. Su representante lo mencionó de forma explícita al referirse a su necesidad de jugar. “Claudio necesita minutos porque tiene chances de ser considerado para ir al Mundial con la selección argentina”, sostuvo Montepaone. Girona, en ese sentido, aparece como un escenario posible para recuperar terreno.

El vínculo con Girona será hasta junio de 2026. Si bien el club aún no oficializó la incorporación, todo indica que el anuncio se hará en los próximos días, una vez que se abra formalmente el mercado de pases en España. Con esto se cierra, al menos por ahora, la posibilidad de un regreso anticipado a River, que sigue de cerca su evolución, pero deberá esperar otra oportunidad.