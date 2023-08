La insólita razón ligada a Boca por la que Christian Sancho se volvió viral en Twitter y editaron su perfil en Wikipedia

escuchar

Durante las últimas horas, el nombre de Christian Sancho fue tendencia en Twitter. A pesar de la popularidad del actor y modelo, no fue mencionado por una cuestión directamente ligada a él, sino por un parecido. La llegada de Edinson Cavani a Boca y la presentación hicieron que los fanáticos compararan el look casi idéntico de ambos.

El arribo del uruguayo al Xeneize sin dudas es la gran bomba del mercado de pases y lo que se apoderó de la agenda deportiva durante las últimas horas. Después de su paso por el Valencia, el delantero se desvinculó y viajó a Buenos Aires para sumarse como jugador libre.

Este lunes, tuvo su presentación en La Bombonera, donde el club lo recibió con mucha expectativa. En sus declaraciones, el exfutbolista del PSG se mostró feliz de llegar a Boca y reveló que siempre lo atrajo el club Xeneize. Además, explicó que la llegada fue posible por un deseo suyo de estar cerca de Uruguay.

Por supuesto que su llegada resonó fuerte en todo el mundo deportivo y en las redes sociales, con infinidad de hinchas que se alegraron por el refuerzo del equipo de Jorge Almirón y lo celebraron en las redes sociales. En ese contexto, el parecido entre el delantero y Christian Sancho se llevó toda la atención de atención.

Dado el look similar que tienen ambos, con el mismo corte de pelo y la forma de dejarse la barba, impactó a los usuarios. Sumado a esto, a pesar de que sus rostros son fácilmente diferenciables, ciertas características en común del porte físico hace que el parecido destaque aún más al no verlos de cerca.

Como suele ocurrir en estos casos, el humor se hizo presente a través de muchos chistes y memes, los cuales fueron publicados tanto por hinchas de Boca como por fanáticos de otros clubes argentinos. “¿Trajimos a Cavani o a Christian Sancho?”, fue la pregunta que se repitió entre los usuarios con todo tipo de bromas.

Los mejores memes por el parecido entre Cavani y Christian Sancho

Los mejores memes por el parecido entre Cavani y Christian Sancho Captura

Los mejores memes por el parecido entre Cavani y Christian Sancho Captura

Los mejores memes por el parecido entre Cavani y Christian Sancho Captura

Pepe Argento y Cristian Sancho predijeron la llegada de Cavani a Boca pic.twitter.com/NQ47Kp6deX — PEPE (@soyunargento) July 31, 2023

Los mejores memes por el parecido entre Cavani y Christian Sancho Captura

Los mejores memes por el parecido entre Cavani y Christian Sancho Captura

Los mejores memes por el parecido entre Cavani y Christian Sancho Captura

Los mejores memes por el parecido entre Cavani y Christian Sancho Captura

Más allá de la cuestión humorística, lógicamente la novedad dejó mucho de qué hablar. Especialmente en Twitter, los usuarios se hicieron eco de las declaraciones que dio el uruguayo durante su presentación.

“Las charlas con Riquelme se habían hecho de amistad, teníamos una linda relación y yo creo que las cosas se dan cuando se tienen que dar. Él me demostró confianza. Uno a veces toma ciertas decisiones, hoy se tomó la decisión de venir acá. Fue hoy porque quería volver cerca de casa y no hay país más parecido al nuestro que sea Argentina y no hay club como Boca para seguir con los pasos de mi carrera”, fue una de las frases del delantero durante su presentación que más repercusión generó.

En esa misma línea, se refirió también a su deseo de jugar en Boca: “Jugar con esta camiseta es una responsabilidad muy grande. Estoy en los últimos pasos de mi carrera y me da la motivación para seguir en el fútbol, Vivo de los desafíos y emociones de lo que significa entrar a la cancha. Quiero dar lo mejor en lo que pueden ser los últimos años de mi carrera”.

LA NACION