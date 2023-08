Edinson Cavani: lo que no se vio de la histórica presentación de Boca del crack uruguayo

escuchar

La Cavani Manía recién comienza en el Mundo Boca, pero lo ocurrido anoche en la Bombonera sigue dando que hablar. Este martes, el club de la Ribera difundió un video con imágenes inéditas y exclusivas de la espectacular presentación de uruguayo, ocurrida anoche en el templo xeneize. Allí se lo ve al goleador en primer plano, disfrutando junto a sus seres queridos de un acontecimiento que esperó durante toda su carrera. De hecho, se aprecia la reacción de sus hijos en el vestuario, cuando vieron la camiseta con el número 10 y el apellido Cavani, y también cómo vivieron pisar la Bombonera todos juntos. “Uhhh”, se escucha la expresión de uno de los niños, maravillado con el clima del estadio. “¿¡Adónde vamos!?”, dice otro, mientras caminan por un pasillo del estadio, antes de ingresar al campo de juego.

“Las charlas con Riquelme se habían hecho de amistad, teníamos una linda relación y yo creo que las cosas se dan cuando se tienen que dar. Él me demostró confianza. Uno a veces toma ciertas decisiones, hoy se tomó la decisión de venir acá. Fue hoy porque quería volver cerca de casa y no hay país más parecido al nuestro que sea Argentina y no hay club como Boca para seguir con los pasos de mi carrera”, fue una de las primeras frases que ofreció el nuevo 10 de Boca en el campo de juego.

Además, Edinson reconoció: “Jugar con esta camiseta es una responsabilidad muy grande. Estoy en los últimos pasos de mi carrera y me da la motivación para seguir en el fútbol, Vivo de los desafíos y emociones de lo que significa entrar a la cancha. Quiero dar lo mejor en lo que pueden ser los últimos años de mi carrera”.

🎥 Toda la intimidad de una jornada histórica e inolvidable en la Bombonera. ¡Felices de tenerte en casa, @ECavaniOfficial! 🤩💙💛💙#DaleBoca 🔵🟡🔵 pic.twitter.com/KYfVlU9QrZ — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) August 1, 2023

Más tarde, emocionado, Cavani compartió recuerdos: “Cuando tenía 12 o 13 vinimos con una categoría uruguaya. Una de las visitas era al museo de Boca, estábamos felices. Estaba la posibilidad de entrar a la cancha, pero nos comunicaron que sólo se podía mirar el campo desde las gradas. Nunca imaginé lo que iba a pasar en mi carrera para hoy (por ayer) salir a ese mismo estadio. Me emociona. Estuve parado donde están ahora ustedes y en mi deseo estaba estar acá donde estoy hoy. Después de tantos años que el fútbol me regaló tanto estoy acá disfrutando feliz con mi familia. Se dio todo en estos últimos días seguro que lo primero que pensé es en la Copa Libertadores y el deseo era poder llegar lo antes posible para estar con mis compañeros y con todos ustedes”.

En relación a su debut, todo es una gran incógnita. “Tenemos que tomar la mejor decisión. Son las primeras horas acá. De a poco empezaré a conversar con el cuerpo técnico. También es lógico ver qué hice en los últimos 15 o 20 días y decidir. Ya estoy acá para estar a disposición y estoy acá para jugar, tomar los riesgos que se hayan que tomar. A eso vinimos, ¿no?”, sonrió.

Aunque sus ganas eran evidentes, una hora más tarde, salió la lista de concentrados de Jorge Almirón y Cavani no figuraba entre los convocados. Lo quieren llevar de a poco. Tampoco estuvo Darío Benedetto, por una contractura en el gemelo derecho, por lo que el 9 titular será Miguel Merentiel. Esta mañana fue, entonces, la primera vez de Cavani en el predio de Boca en Ezeiza. Allí trabajó junto a sus nuevos compañeros.

La planificación del entrenador pasa por no exigir de arranque al refuerzo estelar y sí que aproveche las primeras horas para prepararse de cara a la revancha: es más factible que, al menos, sume unos minutos.

Edinson Cavani con Sergio Manteca Martínez, el 9 se juntó con el ídolo y por quién de chico le agarró el deseo de jugar en Boca Prensa Boca

Le regaló su camiseta a “Manteca”, cantó con la gente y hasta saltó junto a su familia para diferenciarse de aquel que “¡se fue a la B!”. “Ojalá que podamos recorrer un camino largo y vivir lindas emociones”, les dijo a los hinchas. Cavani ya está en Boca. El operativo se hizo realidad. Arranca el gran objetivo de ser felices.

