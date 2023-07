Los mejores memes por la llegada de Edinson Cavani a Boca Juniors

escuchar

Este fin de semana, Boca Juniors confirmó la contratación de Edinson Cavani, tras varias semanas de rumores que vinculaban al futbolista uruguayo con el conjunto xeneize. Con el hecho consumado, los usuarios de redes sociales se refirieron al tema con su habitual estilo ácido e hicieron alusiones de todo tipo.

“Los pibes de Boca dejándose el pelo largo en honor a Cavani”, escribió un usuario, junto a la imagen de los futbolistas Fernando Gago, Ever Banega y Lionel Messi con su look juvenil, y que se asemeja a Edinson en el cabello.

Otro, en tanto, opinó sobre la capacidad técnica del marcador derecho de Boca, y a la posible reacción del Matador ante ello. “Cavani cuando llegue a Boca predio y lo vea a Weigandt tirando centros”, publicó, junto a un video de Gabriel Heinze en el que dice: “Algo tiene aquel tipo, es lo peor que hay”.

Optimista, un hincha ironizó con que, en la presentación de Cavani, también aparecerán “de sorpresa por el túnel de La Bombonera” los jugadores Sergio Ramos, Juan Guillermo Cuadrado, Leandro Paredes y Eden Hazard, todos ellos, relacionados con el club de La Ribera en el presente mercado de pases por parte de los hinchas más optimistas.

En tanto, un usuario comparó la presunta semejanza física de Ricardo Arjona con Cavani, y subió una foto del cantante guatemalteco con el Pipa Benedetto, actual competidor de Edinson en el puesto.

Emocionado, un fanático compartió un incrédulo gesto del entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, luego de que sus jugadores hicieran una buena jugada. Así, dijo, estará él cuando aparezca el delantero charrúa en La Bombonera.

Las primeras palabras de Cavani como jugador de Boca

Desde Uruguay, Edi admitió que está “feliz” por su elección, y definió a Boca como “el club más grande de Sudamérica y el mundo”. Además, aseguró que “llegar a un club como este, siempre te motiva”.

A la vez, volvió a remarcar que siempre fue su deseo vestir la camiseta azul y oro. “Las circunstancias de la vida y del fútbol nos fueron llevando por otro rumbo. Román (por Riquelme) ha estado presente en varios momentos, así que estoy agradecido a él. Son muchos años en Europa, te vienen muchas cosas a la cabeza. Estoy feliz de volver, todo este proceso lo venía haciendo hace un tiempo, no por cuestiones físicas o deportivas, sino por cuestiones sentimentales”.

Tampoco ocultó su deseo de jugar la Copa Libertadores con Boca, y además, manifestó su orgullo por vestir la camiseta 10. “Es una emoción agarrar un número que usaron jugadores históricos del club. Es lindo ponerme el número que se pusieron los ídolos del club. A mí, el número no me va a impedir nada, no me va a hacer jugar más o menos. Pero es una responsabilidad cuidarla, defenderla y llevarla a lo más alto”.

Pasadas las 15, Edi pisó suelo argentino con su familia. Antes, desde el avión, compartió un video donde hizo zoom de La Bombonera, y aclaró, por las dudas: “Llegando”. A las 18, el jugador, que jugará con la camiseta de Boca hasta diciembre de 2024, será presentado en conferencia de prensa por los dirigentes del club.

