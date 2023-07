Edinson Cavani llegó a Boca y Horacio Pagani perdió su apuesta con Vignolo: “Tendría que pagar...”

escuchar

Dos semanas atrás, los periodistas de Pasión por el fútbol (eltrece), Sebastián Vignolo y Horacio Pagani, apostaron por la llegada del futbolista Edinson Cavani a Boca Juniors. La propuesta la hizo el propio conductor del programa. Consumado el pase del Matador al conjunto xeneize, el columnista admitió su derrota y deberá honrar su palabra, según señaló este domingo.

El día de la apuesta, Pagani explicó que, antes de liberar un cupo de extranjeros, Boca tenía que conseguir que Cavani rescindiera el contrato con su exclub, Valencia. Convencido, Vignolo le retrucó: “En Boca dicen que tienen el sí de Cavani”.

Incrédulo, Horacio replicó, algo ofuscado: “Si tuvieran el sí de Cavani, ya estaría hecha la operación. Mentira que tienen el sí de Cavani”. Desafiado en su información, Vignolo decidió retrucarle con una propuesta: “¿A que Cavani juega en Boca?”.

Descolocado, Pagani contestó: “Bueno, ¿vos tenés la información de que juega en boca? ¿Se desvinculó de Valencia?”. Tras lo cual, sin amilanarse, aceptó el desafío. “Bueno, sí, vamos a jugar. ¡Una comida con buen vino!”, agregó.

Este domingo, sin Vignolo presente (estuvo de vacaciones), fue el propio “Puchi” quien evocó la apuesta y dijo que cumplirá con lo pactado. “Yo tendría que pagar una comida. Suerte que no vino...”, dijo, entre risas, el cronista.

Cavani llegó a Boca y Pagani perdió su apuesta con Vignolo

Maravillado, su compañero de mesa, Héctor Gallo, lo felicitó por su actitud: “Es muy bueno lo que estás haciendo; dignamente, saber que perdiste”. Pícaro, Pagani dejó la puerta abierta a una pírrica victoria, y retrucó: “Vamos a ver, todavía no pisó... Hasta que no se ponga la camiseta..”. Entre risas, el conductor provisorio, Martín Arévalo, cerró el debate con un comentario hacia su colega: “Es un fenómeno, no perdés nunca”.

Sobre Cavani, futbolísticamente, Pagani aseguró que Boca “necesita un tipo de la calidad” del delantero uruguayo, porque “a los 36 años todavía tiene para dar”, al igual que “Messi”, de acuerdo a su comparación.

Quizás por enojo u orgullo, Pagani había dicho la semana pasada que Cavani ya “no merece jugar en Boca”, por la “franela” en torno a la realización de su pase. “Hace tres años que está diciendo: ‘Vamos que me cuelgo como Manteca Martínez’: hay que avisarle que no hay mas alambrado como cuando estaba Manteca Martínez”, dijo, irónico.

Tras la publicación de su hermano Christian en redes sociales, donde subió una imagen montada de Edinson con la camiseta xeneize, Pagani se mantuvo estoico en su posición, y hasta se animó a pronosticar en qué país seguiría su carrera Edi: “Ésta vez, se va a jugar a Brasil. Se va a ir a donde mejor le paguen. Lo feo es que está jugando con Boca, porque habla con Riquelme, el hermano le pone la camiseta de Boca, dice ‘ya viene Pela’, y no viene nunca. Entonces, ya está”. Ahora, Horacio deberá desdecirse de sus palabras, y darle a Vignolo lo preestablecido, tal como el mismo aseguró.

