¿Dónde está el Papu Gómez? La insólita función que cumplirá durante la despedida de Messi

Desde hace casi cuatro años hay un interrogante que desvela a los hinchas de la selección argentina: ¿cómo pasó Alejandro “Papu” Gómez de integrar la mesa chica de La Scaloneta a quedar completamente borrado del grupo? Teorías hay muchas. Se habló de brujería, de filtración de información y en el medio hubo hasta un doping positivo que lo obligó a alejarse del fútbol profesional. La realidad es que no fue una sorpresa cuando no fue convocado para la despedida de Lionel Messi en el Monumental este 6 de octubre, pero lo que sí llamó la atención es lo que hará mientras tanto: comentará el amistoso contra Benín a través de una plataforma de streaming árabe.

Papu Gómez supo integrar la mesa chica de la selección argentina y fue una de las personas más cercanas a Messi MB Media - Getty Images Europe

Hace un par de semanas, Papu Gómez comenzó una nueva vida junto a su esposa Linda Raff y sus hijos Bautista, Constantina y Milo en Medio Oriente. Tras rescindir su contrato con Calcio Padova de la Serie B italiana, se mudó a Abu Dabi para jugar con la camiseta del Forte Virtus, equipo de la segunda división local con sede en el barrio de Mirdif, en Dubái. Pero, además del fútbol, a los 38 años también decidió probarse en un nuevo rubro.

Papu Gómez viajó a Kuwait para relatar el partido de despedida de Messi con la selección argentina (Foto: Instagram @papugomez_official)

Este martes, el exjugador del Sevilla publicó en sus historias de Instagram una foto en el aeropuerto de Abu Dabi y escribió: “Kuwait, allá vamos”. Si bien a primera vista el viaje no fue del todo llamativo, lo que sí sorprendió a todos fue el motivo. En una siguiente historia reveló que en un par de horas comentará el partido de la Argentina y Benín desde Shasha Sports, una plataforma de streaming deportiva de Kuwait.

Gómez comentará el partido de la Argentina y Benín desde la plataforma deportiva de streaming árabe Shasha Sports (Foto: Instagram @papugomez_official)

El presentador Khaled K. Aljasem compartió en sus redes sociales el anuncio, destacando la presencia de Gómez con banderas de la selección argentina, y el futbolista lo replicó en su cuenta de Instagram, evidenciando su alegría frente a esta oportunidad. Sus comentarios seguramente darán que hablar, puesto que él supo formar parte de ese vestuario y será interesante escucharlo reflexionar sobre la despedida de Lionel Messi de La Scaloneta, una a la que asistirán la mayoría de los campeones del mundo, pero a la que él no fue convocado. ¿Le preguntarán sobre su ausencia? Habrá que esperar para ver si se refiere o no al tema.

Tras ganar la Copa del Mundo, Gómez no volvió a ser convocado por Lionel Scaloni (Foto Instagram @papugomez_official)

Lo cierto es que el ex San Lorenzo no será el único campeón del mundo que estará ausente esta noche. Paulo Dybala, quien durante los últimos años no fue tenido en cuenta por Lionel Scaloni, y Nahuel Molina, que sí disputó el Mundial 2026, no recibieron autorización de la Roma para viajar. Según el club, esta decisión “responde a motivos deportivos y logísticos, concretamente a la duración del viaje intercontinental y a la cercanía de los próximos compromisos oficiales”. Tampoco estará Franco Armani, que el jueves 8 enfrentará con Atlético Nacional a Deportes Tolima en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, y Juan Foyth, quien, si bien inicialmente fue convocado, debido a una lesión fue desafectado de la lista para la triple fecha de amistosos.

Este martes, Lionel Messi usará por última vez la cinta de capitán de la selección argentina. A partir de las 20, el conjunto de Lionel Scaloni enfrentará a Benín en el estadio Monumental, en el que será un partido histórico y extremadamente emotivo. Se podrá seguir en vivo el evento a través de TyC Sports, Telefé y DSports, y en las plataformas digitales TyC Sports Play y Mi Telefé.