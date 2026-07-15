La insólita reflexión del DT Tomas Tuchel por los cambios defensivos en Inglaterra en la derrota con Argentina

La gesta de la selección argentina, que otra vez revirtió un resultado y así logró el boleto a otra final de la Copa del Mundo, también tiene repercusiones enormes en Inglaterra, donde Tomas Tuchel quedó en el centro de las críticas por las variantes que introdujo luego del 1-0 a favor de su seleccionado. “No me arrepiento”, sentenció el entrenador del subcampeón de Europa, en conferencia de prensa.

Al ser consultado sobre la renuncia absoluta de sus dirigidos a cruzar al campo argentino tras el 1-0 concretado por Gordon, el alemán que comanda a Inglaterra esbozó una tambaleante defensa: “Por supuesto que queríamos ir por el segundo gol, pero no tenía la sensación de que los cambios ofensivos fueran a ayudar”.

De la ilusión, al escarnio: Tuchel, en el ojo de la tormenta (Photo by Justin Setterfield / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) JUSTIN SETTERFIELD - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En alusión a las salidas de Gordon, James y Rice para los ingresos de Konsa, Burn y O’Reilly, respectivamente, lo que dejó al equipo internado prácticamente dentro del área de Jordan Pickford, Tuchel explicó que “se pasó a una línea de cinco para cerrar los espacios por dentro y ser fuertes en el juego aéreo”.

“Justo después de nuestro gol, sin hacer cambios, concedimos demasiados centros y demasiadas ocasiones”, alegó para justificar sus variantes, y agregó que cuando el equipo estaba con un 4-4-2 se había vuelto “más pasivo, sin poder ganar balones ni conservar el balón”. En ese sentido, concluyó que no consideró las modificaciones como “un problema estructural”.

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