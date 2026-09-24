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La jugadora de pádel que fue excluida de la selección por sus comentarios antisemitas pidió disculpas

La cordobesa Florencia Guerra Sodero fue excluida del conjunto nacional; había clasificado a los Panamericanos por segunda vez consecutiva

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La Asociación de Pádel Argentino apartó de la delegación nacional a la jugadora Florencia Guerra Sodero por comentarios antisemitas
La Asociación de Pádel Argentino apartó de la delegación nacional a la jugadora Florencia Guerra Sodero por comentarios antisemitascaptura de redes

Florencia Guerra Sodero, la jugadora de pádel que fue excluida de la selección por sus comentarios antisemitas, pidió disculpas a través de las redes sociales.

En una historia de Instagram, la cordobesa que había clasificado por segunda vez consecutiva a los Juegos Panamericanos compartió un comunicado.

“A la comunidad judía, a las autoridades deportivas, a las instalaciones comunitarias y a la opinión pública: me dirijo a ustedes para ofrecer mis más profundas y sinceras disculpas por las publicaciones realizadas en mis redes sociales”, señaló.

El posteo de Florencia Guerra Sodero
El posteo de Florencia Guerra Sodero@FlorGuerraSodero

La polémica ocurrió cuando Guerra Sodero clasificó a los Panamericanos para representar a la Argentina y publicó una historia en su cuenta celebrando la ocasión. Allí incorporó mensajes discriminatorios y antisemitas. Sin embargo, ese posteo no fue el único que generó el fuerte repudio: también se volvieron virales dos publicaciones que hizo en la red social X en 2025.

Una vez que dichas agresiones se viralizaron, la deportista fue desafectada de la Asociación de Pádel Argentino. Además, el organismo abrió un procedimiento disciplinario previsto en el Código de Disciplina.

Los posteos de Florencia Guerra Sodero en X
Los posteos de Florencia Guerra Sodero en X

“Expresé un comentario en mi cuenta privada de Instagram en el que invitaba a mis seguidores a votar entre cuatro remeras para elegir cuál llevaría al torneo. En ese contexto, realicé un acto abiertamente discriminatorio al señalar de forma explícita que las personas de la comunidad judía no eran bienvenidas en dicha elección”, contó Guerra Sodero en su historia.

Luego, reconoció lo grave de su accionar. “Admito la gravedad de esta conducta, de carácter recurrente y antisemita, que resulta completamente inaceptable y contraria a los valores de respeto, dignidad e integración que deben guiar a cualquier persona que represente al país. No existen excusas ni justificativos para mis palabras”, aseguró.

El comunicado que publicó Guerra Sodero en su Instagram
El comunicado que publicó Guerra Sodero en su InstagramCaptura

Lamentó el “daño, dolor y la indignación” que generaron sus palabras y asumió “la total responsabilidad” de sus actos. “Me pongo a entera disposición de la DAIA y de las demás autoridades de la comunidad judía para llevar a cabo las tareas comunitarias, capacitaciones o actividades de sensibilización que determinen, con el compromiso de reparar activamente mi conducta y educarme en la lucha contra todo tipo de discriminación”, concluyó.

Noticia en desarrollo.

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