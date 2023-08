escuchar

Si la suerte tiene una cuota determinante en el fútbol, en el partido de este martes de Estudiantes por al Copa Sudamericana, se convirtió casi en la protagonista de la eliminación del conjunto de La Plata. Porque debió golear a Corinthians, jugó el mejor partido del año, lo tuvo todo: juego, personalidad, disciplina táctica, corazón. Pero los palos le negaron otro paso en el certamen continental. Fueron seis disparos que dieron en los postes, cuatro durante el partido y dos en los penales, en los que, además, el arquero Cassio se robó todas las miradas.

La superioridad de Estudiantes fue muy marcada durante todo el juego. No mereció llegar a los penales, pero cuando se trata de fútbol... Y si además, la fortuna no acompaña, todo se hace más complejo. Es que sólo de esa manera se puede explicar que cuatro disparos muy concretos hayan pegado en los palos y en la definición por penales dos remates se estrellaron contra el travesaño.

En el primer tiempo, los fanáticos de Estudiantes se quedaron con el grito de gol atragantado porque un violento zurdazo cruzado de Gastón Benedetti dejó parado a Cassio y dio contra el palo izquierdo del arquero de Corinthians. Y cuatro minutos más tarde, el mismo caño le negó el festejo a Rollheiser -la gran figura del encuentro-, que sacó un bombazo de zurda y dio contra la base del poste.

Primer tiro en el palo: Benedetti

¡BENEDETTI AL PALO! Estudiantes ya merece el segundo en UNO.



📺 La CONMEBOL #Sudamericana, por #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/I18EWJg2ij — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) August 30, 2023

Segundo tiro en el palo: Rollheiser

¡MILAGRO EN EL ÁREA DEL TIMAO! Rollheiser remató y la pelota volvió a dar en el palo derecho del arco de Cássio.



📺 La CONMEBOL #Sudamericana, por #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/7ABw2sR4rw — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) August 30, 2023

Y ya en el segundo tiempo, las acciones no fueron muy diferentes, porque el dominio de Estudiantes se sostuvo y Rollheiser fue cada vez más importante para el ataque del conjunto platense. Sin embargo, no iba a a poder contra la suerte del rival, porque nuevamente un zurdazo suyo dio contra la base del palo izquierdo de Cassio que se tiró, no llegaba y lo salvó el palo.

Tercer tiro en el palo: Rollheiser

¿QUÉ MÁS TIENE QUE HACER ESTUDIANTES PARA CONVERTIR EL SEGUNDO? 🤯



📺 La CONMEBOL #Sudamericana, por #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/br8obUDsD6 — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) August 30, 2023

Completamente lanzado al ataque, Estudiantes fue y fue pero no hubo caso, porque la maldición de los palos continuó a 20 minutos del final: un zurdazo del Santiago Ascacibar desde afuera del área grande dejó completamente fuera de acción a Cassio que se limitó a mirar pero nuevamente contó con la complicidad de uno de sus palos, en esta oportunidad el derecho.

Cuarto tiro en el palo: Ascacibar

¡SONIDO METÁLICO! Ascacíbar remató y la pelota volvió a dar, por cuarta vez, en el palo de Cássio.



📺 La CONMEBOL #Sudamericana, por #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/IAf8Peeyv0 — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) August 30, 2023

Para completar la escena plena de mala fortuna, en la definición por penales, no sólo el arquero brasileño de 36 años jugó un papel importante cuando le atajó el disparo a Rollheiser, sino que después contó con otro aliado Corinthians: el travesaño, ya que los disparos de Luciano Lollo y Ascacibar se estrellaron contra el horizontal.

Quinto tiro en el palo: Lollo

¡HOY NO ES LA NOCHE! Lollo y el tercer penal al travesaño. Otra vez los palos amargando a Estudiantes.



📺 La CONMEBOL #Sudamericana, por #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/ccO2Y8RgLS — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) August 30, 2023

Sexto tiro en el palo: Ascacibar

AFUERA ESTUDIANTES EN LOS PENALES: Ascacíbar no pudo y Corinthians pasó en UNO a semifinales.



📺 La CONMEBOL #Sudamericana, por #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/Yy5Cca6Qsb — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) August 30, 2023

En el final del encuentro los futbolistas de Estudiantes estaban muy golpeados porque se quedaron afuera después de haber dominado a su rival,. Y tan marcada fue la diferencia que el propio Fausto Vera, el volante argentino que juega en Corinthians, reconoció: “E l fútbol no es justo, no siempre gana el que lo merece. Así en todos los órdenes de la vida. Hoy nosotros tuvimos la suerte y nos vamos contentos a casa ”. Y después le consultaron acerca de su mirada de cuánto influyó la fortuna: “La verdad que tuvimos mucha suerte. Pero como dije, el fútbol no siempre es justo. Y entiendo que ganamos la serie porque nos acompañó la fortuna y tuvimos jerarquía para patear los penales”.

