Cuándo se juegan los octavos de final de la Copa Sudamericana 2024

La etapa de grupos de la Copa Sudamericana 2024 finalizó este jueves con la disputa de los partidos correspondientes a la última fecha de las zonas B y E (aún restan disputarse dos partidos de la C, Real Tomayapo vs. Internacional e Internacional vs. Delfín, suspendidos por las inundaciones que afectaron al sur de Brasil y programados para el martes 4 y sábado 8 de junio, respectivamente). De esta manera, ya se conoce a todos los clasificados a octavos de final y también a siete de los ocho que deberán disputar el Play-Off ante un tercero de la Copa Libertadores.

Quienes quedaron como punteros de su respectiva zona y, en consecuencia, avanzaron directamente a la ronda de los 16 mejores, son: Independiente Medellín, Cruzeiro, Belgrano, Fortaleza, Sportivo Ameliano, Corinthians, Lanús y Racing. Los escoltas, que deberán pasar por una ronda de 16vos de final, son: Always Ready, Universidad Católica de Ecuador, Delfín, Boca Juniors, Atlético Paranaense, Racing de Uruguay, Cuiabá y Bragantino (en el grupo C, Delfín e Internacional mantienen la ilusión intacta de sumarse al bombo de los segundos).

Belgrano y un triunfo histórico: derrotó a Internacional en Brasil y quedó puntero en el grupo C MIGUEL SCHINCARIOL - AFP

Los emparejamientos del repechaje quedarán definidos una vez que se disputen los partidos restantes de ambos torneos (en la Libertadores, también por las inundaciones en Brasil, falta que se juegue Huachipato vs. Gremio y Gremio vs. Estudiantes). Se podrán dar enfrentamientos entre equipos de un mismo país, por lo que Boca podría jugar ante Estudiantes si el Pincha finalmente queda tercero. La ida será en la cancha del equipo que haya finalizado tercero en la Libertadores y la vuelta en el estadio del que haya quedado segundo en la Sudamericana.

Equipos que siguen en carrera en la Sudamericana

Primeros

Independiente Medellín

Cruzeiro

Belgrano

Fortaleza

Sportivo Ameliano

Corinthians

Lanús

Racing

Segundos

Always Ready

Universidad Católica de Ecuador

Delfín

Boca Juniors

Atlético Paranaense

Racing de Uruguay

Cuiabá

Bragantino

Terceros de la Libertadores

Cerro Porteño

Barcelona de Ecuador

Liga de Quito

Palestino

Independiente del Valle

Rosario Central

Libertad de Paraguay

Rosario Central debía derrotar a Peñarol para seguir en la Libertadores, pero perdió 2 a 1 como visitante Ariana Cubillos - AP

Cronograma de la etapa de eliminación directa de la Copa Sudamericana 2024

16avos de final: Semana del 17/7 y 24/7

Semana del 17/7 y 24/7 Octavos de final : Semana del 14/8 y 21/8

: Semana del 14/8 y 21/8 Cuartos de final : Semana del 18/9 y 25/9

: Semana del 18/9 y 25/9 Semifinal : Semana del 23/10 y 30/10

: Semana del 23/10 y 30/10 Final: Sábado 23 de noviembre

Tabla de campeones de la Copa Sudamericana

Liga de Quito (Ecuador), Boca Juniors , Independiente, Atlético Paranaense (Brasil) e Independiente del Valle (Ecuador) - Dos cada uno.

Lanús, River Plate, San Pablo (Brasil), Internacional (Brasil), Arsenal, San Lorenzo, Defensa y Justicia, Chapecoense (Brasil), Universidad de Chile, Independiente de Medellín (Colombia), Pachuca (México) y Cienciano (Perú) - Uno cada uno.

