La muerte de Federico Martín Aramburu: el dolor en el mundo del rugby por el asesinato del ex Puma

Luego de que se confirmara la trágica noticia de la muerte del exjugador de Los Pumas Federico Martín Aramburu en un altercado en París, el mundo del rugby lamentó su pérdida. En las redes sociales, sus excompañeros, amigos y entrenadores expresaron su dolor por el fallecimiento del jugador a sus 42 años.

Según publicó el periódico local Le Parisien, todo habría ocurrido la mañana de este sábado en el distrito 6 de París durante una reyerta a la salida del bar nocturno Mabillon, al que había asistido con el también jugador francés Shaun Hegarty, su socio comercial y también excompañero en el club Biarritz Olympique. Aramburu fue asesinado a tiros por dos hombres que huyeron en un automóvil alrededor de las 6.15.

El argentino jugó 22 partidos con los Pumas, integró el plantel que obtuvo el tercer puesto en Francia 2007 y sus excompañeros lo despidieron con un sentido mensaje en sus redes sociales. “¡Qué locura! ¡Qué tristeza! QEPD Fede. Inexplicable. Mis condolencias a su familia y seres queridos”, escribió Diego Albanese, exjugador de rugby y amigo de Aramburu.

“Un abrazo a toda la familia de Fede y sus amigos en este momento tan triste. Te vamos a extrañar mucho”, agregó Agustín Pichot, su excompañero de equipo en el conjunto nacional. El empresario le dedicó también unas cálidas palabras en Instagram, donde compartió una serie de fotos con Federico y escribió: “Siempre con una sonrisa. Siempre con un abrazo…. Siempre buscando superarte. Siempre mi amigo. Te vamos a extrañar loquito”.

Mientras tanto, desde el club Biarritz manifestaron su consternación a través de un breve comunicado en Twitter. “Nos enteramos de la muerte de Federico Martín Aramburú en trágicas circunstancias. Todo el club envía su más sentido pésame a su familia y seres queridos, y les asegura su total apoyo”, indicaron.

De acuerdo a los trascendidos en la prensa local, el altercado habría tenido lugar tras una disputa con otros dos clientes, lo que terminó en una pelea sobre el boulevard Saint-Germain. Todo se complicó cuando uno de ellos exhibió una pistola automática y, minutos después, en el momento en que Aramburu y su amigo caminaban en dirección al Boulevard Saint-Michel, se les unió un Jeep que podría asemejarse a un vehículo militar en el que viajaban dos hombres que abrieron fuego cinco veces en su dirección. Según los informes oficiales, la víctima recibió entre dos y tres impactos de bala.

“No logro entender ni creer lo de Fede Martín Aramburu. Enorme tristeza. ¡Qué Dios te tenga en la palma de su mano, pincha!”, escribió Rodrigo Arizaga, exjugador que también compartió un video de un try del ex Puma en el Mundial de Rugby 2007, el que conmemoró el día de su cumpleaños el pasado 20 de enero. “Chau Pincha. Nos quedará siempre este recuerdo imborrable”, añadió.

El exrugbier devenido en periodista deportivo de la cadena ESPN, Ramiro Conti, más bien conocido como Zuca, también expresó su dolor en Twitter. “Duele el alma, ¡Qué tipo con buena energía Fede Martin Aramburu! Un abrazo a toda su familia, y amigos en este momento. ¡Qué incomprensible que es la vida cuando quiere! QEPD”, sostuvo.

Días antes del Mundial de Rugby de 2007 se conoció la noticia de que José María Núñez Piossek, quedaría desafectado del plantel de los 30 Pumas que iban a viajar a Francia, a causa de un “desprendimiento de un músculo” del aductor derecho, y entonces fue reemplazado por Aramburu. Este episodio unió aún más a los deportistas y, ahora, el tucumano despidió a su excompañero con unas sentidas palabras durante una entrevista en LN+: “Diez años de gira en Europa, nunca tuvimos una discusión en un bar. Lo conozco a él y a todos los que estaban con él, son muy buena gente”, manifestó.

Y siguió: “No lo terminamos de entender, estamos hablando con varios amigos, no lo podemos creer. Somos muy amigos, jugamos mucho juntos. Fede era un tipazo, tenía una familia divina unos padres divinos unos hermanos una mujer. Era muy buen jugador y muy buena persona Era un tipo muy positivo, muy simpático, siempre estaba contento, derrochaba alegría y dejaba todo en la cancha siempre. Un fenómeno realmente, no tengo palabras. Todos estamos consternados”.

Entre quienes lo despidieron en redes, se distinguió también Juan Leguizamón, otro de Los Pumas de bronce de 2007. En su cuenta de Instagram, compartió la emblemática foto de Aramburu alzando los brazos y escribió: “Otro grande nos deja rapidísimo. No se puede creer. Descanse en paz”.

Por su parte, la institución France Rugby, país donde el argentino jugó en Biarritz, Perpignan y Dax, compartió una foto de Aramburu tackleando a Christophe Dominici, quien falleció en noviembre de 2020, y escribió: “Dos ángeles en el cielo. Descansá en paz, Federico”.