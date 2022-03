Habla el astrólogo que acertó la obtención de la Copa América: ¿gana River o Boca?

Se viene una nueva edición del superclásico. Por la séptima fecha de la Copa de la Liga Profesional, River Plate recibirá a Boca Juniors en el estadio Monumental. Se trata del primer partido entre ambos en lo que va del año. En el último encuentro, el equipo de Marcelo Gallardo derrotó al conjunto xeneize por 2 a 1. Algunos analistas consideran que la expulsión de Marcos Rojo a los 16 minutos del segundo tiempo había sido, en aquél partido, decisoria para que se inclinara la balanza en favor del equipo local. Así lo expresó el entrenador Sebastián Battaglia en la conferencia de prensa posterior. Y lo mismo considera Giorgio Armas, hincha de Boca y astrólogo. Entre sus méritos oraculares se destacan haber predicho la obtención de la Copa América por parte de la selección argentina en 2020 (un año antes del triunfo en Brasil), y del propio Boca en la Copa Argentina 2021. Además, trabajó como asesor del Cienciano, campeón de la Copa Sudamericana 2004.

Confeso hincha xeneize, Armas no oculta su amor por los colores en su cuenta de Twitter, donde se declara “Astrólogo de Boca”, “Especialista en rituales” y “Protector de Boca”.

Parcialidades al margen, este argentino que trabaja en marketing, y que a los cinco años se fue a vivir a Perú, pronostica un partido “parejo”, y más que una predicción, hace un pedido: “Que sea un espectáculo, que el partido esté bonito y no se le escape de las manos al árbitro. Por un momento va a ser así y va a confundirse mucho”, asegura en diálogo con LA NACION desde la tierra natal de su papá, que también tiene familia en Chile. Todo este combo se materializa en un acento que combina el tipo de español hablado en los tres países.

La pregunta es obvia: ¿quién gana: River o Boca? ¿O empate? Desde su lugar de hincha, señala: “Es momento de que los bosteros tengan una alegría. Battaglia está haciendo bien las cosas en el club. Esto lo va ayudar bastante. Si es un empate, sería lo mejor. No creo que perdamos. Pueden influir otras cosas, un penal mal cobrado. Nosotros vamos a hacer nuestro laburo, pero a los muchachos los veo unidos. Que sea un bonito partido”.

Darío Herrera será el árbitro del River-Boca LA NACION

Instalado en el tema del referato y el comportamiento de la afición de Núñez, agrega: “No podemos creer cómo a River le pueden dar tantos penales en un torneo y a nosotros también nos dan penales, pero en contra”.

¿Cuál es la relación entre la astrología y el fútbol?

Consultado por este medio acerca del vínculo entre el movimiento de los planetas y el de la pelota en un campo de juego, este influencer de Boca afirma: “En el tema deportivo, tanto en el futbol como fuera de la cancha, existe la astrología. Cada uno tiene un horóscopo, un signo. El detalle es que influye bastante también en lo deportivo, por el tema lunar, del ambiente, de los horarios, hasta el tema de los camisetas”. En ese sentido, explica la importancia de usar el color de prenda adecuado según el día de la semana: “El día lunes es representativo de la luna: si vos vas a laburar con camisa blanca o gris te va mejor, porque estás ayudando astrológicamente a tu aura. El martes, rojo por Marte, y (...) el domingo, algo amarillo, por representación al sol”.

Respecto de una supuesta asesoría a Riquelme, y su presunta influencia en la elección de la prenda de ese color para el superclásico, que se disputa justamente el primer día de la semana, Armas responde: “No puedo contestarte. Seba (por Battaglia) ya lo dijo en conferencia de prensa: ‘Boca necesita vender esas camisetas también, es por un tema de marketing’. Nunca se ha jugado con la camiseta amarilla”.

Zeballos, uno de los que posaron en la producción de fotos de la nueva casaca de Boca

Armas cuenta que es un “aficionado” de la astrología” y que no cobra por su trabajo: “Si Dios nos beneficia para ver algunas cosas, como el tema astrológico o el tarot, uno necesita un valor agregado para poder interpretarlas. Lo mío viene de familia. No se puede cobrar en esto. Nunca he cobrado, ni un peso. Es un don. Si Dios te dio ese don, ¿para qué vas a sacar dinero? Si lo hacés, es para ayudar”.

Sin embargo, sí cobró por sus servicios astrológicos entre 2003 y 2005 para el Cienciano de Perú, que en ese momento recién había ascendido a la primera categoría del fútbol incaico y luego se coronó en la liga local y en la región. Y lo recuerda con orgullo: “Hicimos un laburo bonito de limpieza, después en la cancha. Le ganamos la Sudamericana a River”. Aquel equipo también derrotó a Boca en la Recopa Sudamericana 2004. En tanto, añade que trabaja en “rituales de energía para los jugadores”.

Giorgio Armas

Giorgio, que actualmente está en Perú por trabajo, está pensando en un par de meses venir a vivir a la Argentina: “Puede ser que las cosas cambien, o pueda asesorar a un equipo. Tiene que ser uno que de verdad me guste”. Por eso, descarta a los equipos grandes por fuera de Boca.

¿Y la selección argentina?

A pesar de sus múltiples raíces, este joven se declara hincha del equipo “Albiceleste”, al que le augura un futuro muy promisorio de cara a Qatar 2022: “Veo con muchas posibilidades que la selección gane el Mundial. Tenemos un 80% de posibilidades. Estoy posteando que Scaloni lleve a Rossi, porque sí o sí vamos a tener en cuartos o semifinales una tanda por penales”. A la vez, aclara que no necesariamente Agustín debiera ingresar si es suplente, pero confía en las conversaciones que se puedan dar entre “Dibu” Martínez y el 1 de Boca.

Giorgio Armas ve bien aspectado a Julián Álvarez para el Mundial Julián Álvarez - Télam

Como hincha, dice: “Necesitamos el Mundial. Viene muy golpeado (Lionel) Messi, nuestro representante, la luz del equipo”, tras lo cual le manda un mensaje a “Cuti” Romero y Nicolás Otamandi: “La canchereada hay que cortarla. Lo que le hicieron a Yotún de ir a sacarle en la cara. Yo creo muchísimo en el karma. Tanta canchereada nos puede dar una sorpresa”.

Por otra parte, a pesar de su afición por Boca, pide una oportunidad para Julián Álvarez en los próximos compromisos por Eliminatorias ya que lo cree una pieza importante desde el punta de vista astrológico: “Tenemos que dejar descansar un poco a nuestros titulares. Julián la rompe”.