Quién era Federico Martín Aramburu, el ex Puma asesinado en París

El asesinato a tiros tras un altercado en un bar de Paris del rugbier argentino Federico Martín Aramburu sacudió al mundo del deporte a escala local e internacional. El ex Puma de 42 años, que era padre de dos hijos y estaba instalado en Francia, fue un destacado jugador que integró el plantel del seleccionado nacional que alcanzó el tercer puesto en la Copa Mundial de Rugby de 2007. Además, supo brillar a nivel local y cosechó títulos importantes en su paso por Europa.

Oriundo de La Plata, Martín Aramburu conoció el rugby cuando un amigo de su padre lo llevó al Club Atlético de San Isidro (CASI). Luego de ingresar a la institución con tan solo 19 años, permaneció allí hasta los 24. Posteriormente, el 15 de julio de 2004, se trasladó a Europa para jugar en el Biarritz Olympique Pays Basque de Francia, equipo con el que se consagró campeón en 2005 y 2006.

“Cuando me fui de la Argentina no tenía un conocimiento real de lo que me esperaba, Me costó dejar el CASI [donde era capitán] e interrumpir mi carrera de Derecho. Mi único objetivo era tratar de adaptarme al rugby profesional. No sabía si iba a estar un año o si no me sentía cómodo y a los dos meses me iba a volver”, le dijo el rugbier años atrás a LA NACION en una entrevista.

Tras su paso por el Biarritz, el platense formó parte de otras importantes escuadras europeas, como la francesa Union Sportive Arlequine Perpignan, la escocesa Glasgow Warriros y el US Dax.

Con los Pumas, Martín Aramburu debutó en 2004 en un encuentro ante Chile. En total jugó 22 partidos e integró el plantel que obtuvo el tercer puesto en Francia 2007. Luego de este último hito en su carrera, le dijo a este medio: “Sé que llegué a un lugar al que no todos acceden, pero mi desafío es consolidarme en este nivel. Llegué a Francia sin saber si me iba quedar, y terminé campeón”.

Ya retirado de la actividad, Martín Aramburu fundó junto a Shaun Hegarty, un expcompañero del Biarritz Olympique Pays Basque, la agencia de viajes Esprit Basque. Lo hizo en 2014 en la ciudad de Biarritz, ubicada al suroeste de Francia, donde estaba instalado con su familia.

Asesinato a balazos

El exintegrante del seleccionado nacional de rugby fue asesinado a tiros esta madrugada en pleno centro de París tras una pelea a la salida de un bar nocturno, según informó la prensa francesa.

Todo comenzó a las 6.15 (hora local) en el local gastronómico Le Mabillon, del barrio de Saint-Germain, al que había asistido con su socio y amigo, el francés Hegarty. Fue en ese contexto que los exrugbiers tuvieron una discusión con dos hombres que se ubicaban en una mesa contigua y se invitaron a pelear sobre el boulevar Saint-Germain. Los golpes terminaron cuando uno de ellos mostró una pistola automática, reconstruyó el diario Le Parisien.

Minutos después, Martín Aramburu y Hegarty caminaban por el boulevar Saint-Michel cuando se les aparejó un vehículo marca Jeep -según versiones de aspecto militar-, del que se hicieron al menos cinco disparos. El argentino recibió entre dos y tres impactos de bala y murió antes de poder recibir asistencia médica.

Tras lo sucedido, la fiscalía de París abrió una investigación por asesinato, en el marco de la cual pedirá las imágenes de las cámaras de seguridad del bar y recolectará el testimonio de diversos testigos para determinar lo sucedido, adelantó la prensa.