A los 13 minutos del segundo tiempo, cuando el equipo de Rodolfo Arruabarrena se imponía por 2-0 sobre Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana, Leandro Paredes fue reemplazado por Tomás Belmonte y abandonó el campo de juego bajo una gran ovación en el estadio Metropolitano de Barranquilla. El mediocampista se retiró aplaudiendo, mientras la hinchada xeneize respondió coreando su apellido.

Bajo una OVACIÓN en Barranquilla, Leandro Paredes se retiró de la cancha en la Final de la CONMEBOL #Sudamericana. En su lugar ingresó Toto Belmonte.



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Mientras el entrenador de Boca le hacía señas para que dejara la cancha con rapidez, los hinchas xeneizes lo despidieron con aplausos y cánticos de aliento que bajaron desde las tribunas del estadio.

La salida de Paredes se produjo con una ventaja de dos goles gracias a los tantos de Santiago Ascacibar y Miguel Merentiel, además de exhibir una superioridad sobre el equipo brasileño. Con el resultado encaminado, Arruabarrena decidió enviar a la cancha a Belmonte. Tras el cambio, Lautaro Blanco se quedó con la cinta de capitán.

La presencia masiva de simpatizantes xeneizes también contribuyó al clima que marcó la salida del mediocampista. Más de 30.000 hinchas llegaron desde la Argentina y se sumaron a los colombianos simpatizantes de Boca. Incluso antes del partido ya se observaba una marcada diferencia. Mineiro ni siquiera vendió el total de las entradas que le distribuyó la Conmebol.

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