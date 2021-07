La polémica de la ceremonia inaugural de Tokio 2020: Kirguistán, Tayikistán y Pakistán desestimaron la obligación de usar tapabocas

TOKIO.- Un reporte de Eurasianet de los últimos días de junio destacaba varios puntos clave de la tercera ola de coronavirus en Kirguistán: los funcionarios de salud admitieron que la propagación se facilitaba por el incumplimiento de las recomendaciones sobre el uso de máscaras y el distanciamiento social, además de que las personas contagiadas no respetaban el aislamiento. La lenta campaña de vacunación tampoco ayudó. Ni la recomendación del presidente Sadyr Japarov de tomar un té a base de una raíz potencialmente letal. Un contexto que puede explicar la imagen de ayer: su delegación se mostró sin tapabocas en la ceremonia inaugural de Tokio 2020, rompiendo el estricto protocolo sanitario de los Juegos.

Una imagen que dejó sin palabras a los organizadores (una día después mantienen el silencio sobre el tema), pero que levantó polémica y demasiado ruido en redes. Todos apuntando al “olvido” de usar barbijos y a las sonrisas a cara descubierta de la tiradora Kanykei Kubanychbekova y el nadador Denis Petrashov (solo un atleta kirguís utilizó máscaras). El uso de tapabocas es una de las exigencias del comité en sus manuales y protocolos que se enviaron hasta el mes pasado a deportistas, oficiales, voluntarios y periodistas. Eso sí, Kirguistán no fue el único que le escapó a las medidas: parte del equipo de Tayikistán entró igualmente sin máscara, mientras que los dos abanderados de Pakistán también optaron por no cubrirse la cara.

El ingreso de la delegación de Kirguistán

Los “Playbook” oficiales se distribuyeron desde febrero, con diferentes actualizaciones en el protocolo. Unos manuales de juego diferenciados por actividad (atletas, oficiales o periodistas) en los que se se fueron explicando los pasos a seguir para poder participar de Tokio 2020 (desde el ingreso al país hasta el día a día). Y si alguien los pasó por alto no puede decir que no está al tanto: esos mismos manuales ahora aparecen en forma de cartelería. Se repiten las imágenes y los avisos. Y están desde los más específicos hasta los generalistas. Estos últimos se ven en cada sede que se visita: “Usar máscara, controlarse la temperatura, lavarse las manos, mantener la distancia, reportar si uno no se siente bien, y solo aplaudir en las competencias”.

La entrada de Tayikistán

Hasta el momento, Tokio 2020 reportó 123 casos positivos relacionados a los Juegos Olímpicos. Del total, 71 corresponden a residentes japoneses. Y, más allá del ruido que generan las infecciones en la Villa, la mayoría de los casos corresponden a contratistas relacionados con el comité local o a personal de la organización.