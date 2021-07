Tokio 2020: la arquera rusa Svetlana Gomboeva se desmayó y despertó preocupación en los Juegos

TOKIO.- Las altas temperaturas no dan respiro en la capital japonesa. En la previa de la ceremonia inaugural, el termómetro marcó 35 grados, pero la sensación térmica fue más allá y se ubicó cerca de los 40. El combo de calor y humedad no es noticia por estas tierras, y fue uno de los motivos para mudar la maratón. Sapporo, unos 900 kilómetros al norte de Tokio, ofrece un clima más amigable en julio. Por eso causó impacto -pero no sorpresa- el desmayo de Svetlana Gomboeva, en una de las rondas de clasificación de tiro con arco en Yumenoshima. La atleta rusa colapsó tras revisar sus puntajes finales y requirió la ayuda del personal y compañeras de equipo que le pusieron bolsas de hielo en la cabeza.

La situación empujó a los entrenadores y a los oficiales y voluntarios de la sede a ubicarse bajo los árboles en busca de sombra, tras la recuperación de Gomboeva. “Esperamos que se vaya recuperando y se encuentre mejor. Básicamente no pudo soportar un día entero en el calor”, dijo el entrenador Stanislav Popov, en diálogo con los medios. Según Popov, el entrenamiento en Vladivostok -una ciudad rusa cercana a Japón- le ofreció un clima similar, pero todo indica que “la humedad jugó un papel fundamental en la mañana de Tokio”.

Gomboeva (que terminó en el puesto 45) recuperó rápidamente el conocimiento, pero tuvo que ser retirada en camilla. Y su imagen causó impacto de cara a dos semanas con un clima similar. Según reportes médicos y de compañeras de equipo, “Sveta ya está recuperada”.

En una semana de altas temperaturas (las lluvias llegarían recién el martes, pero no bajará el calor), el otro punto está en cómo los deportistas, oficiales y voluntarios deben mantenerse con los tapabocas puestos en todo momento, con la excepción del instante en el que los atletas tienen que participar en su disciplina. Con la hidratación y la sombra como principal recomendación, los deportistas también dejan algunos tips para intentar combatir el calor. “Chaleco de enfriamiento, hielo, ventiladores, paraguas y agua”, señaló la australiana Alice Ingley al ser consultada por la prensa tras la competencia. Varios ya tomaron nota.

Aplicaciones por el calor

“El tema principal pasa por controlar y tomar medidas estrictas por el coronavirus, pero el siguiente punto es el calor, y la organización deberá hacer grandes esfuerzos para proteger a los atletas”, destacaron el miércoles en The Japan News.

En cuanto al clima, en Tokio se apoyan en diferentes tecnologías para el “enfriamiento”. Y los proyectos pasan por la actualización de métodos tradicionales -con nuevos sistemas de spray ultrafino y bajo consumo eléctrico-, las aplicaciones -hay plataformas que cruzan bases de datos sobre espacios verdes o sitios de “sombra” recomendados-, y los planes de construcción -el estadio Olímpico fue construido con paneles que fuerzan el viento del sudeste, mucho más fuerte en esta época del año-. En comparación, la temperatura en Tokio aumentó 2 grados promedio desde los Juegos de 1964.

