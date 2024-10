La polémica decisión que tomó la hija de Michael Schumacher y que indignó a su exmanager: “Yo no hubiera hecho eso”

Escuchar

Gina-Marie Schumacher, hija del expiloto de la Fórmula 1, Michael Schumacher, sufrió una lluvia de críticas por su decisión de abandonar su famoso apellido y adoptar el de su marido. Gina se casó con Iain Bethke en una ceremonia en España, Mallorca, donde reunió a su familia y amigos en su mansión de 35 millones de dólares. Incluso, se llegó a rumorear que el ícono del automovilismo apareció públicamente por primera vez 11 años después del accidente casi fatal mientras esquiaba, aunque no trascendieron imágenes ni confirmación oficial.

Gina y su flamante marido, Iain Bethke: la ceremonia fue en Mallorca

Según informó The Mirror, Willi Weber, ex manager de Michael Schumacher, se mostró sorprendido por la decisión de la joven, que cambió su apellido en su perfil de Facebook por el de “Gina Bethke”.

“¿Por qué dejarías caer un nombre tan importante? ¡No lo entiendo! ¡Renunciás a un nombre como ese, que es una marca ligada a su padre! Yo no habría hecho eso. ¡Pero esa es su decisión! La otra es MI opinión”, afirmó Willi.

Gina-Marie Schumacher y su padre Michael, en otros tiempos

Gina, sin embargo, mantuvo su apellido en Instagram, donde tiene 330 mil seguidores. Al competir en un torneo ecuestre en Texas, habría optado por Gina Schumacher Bethke.

¿Qué pasó con Michael Schumacher?

Desde que sufrió un grave accidente mientras esquiaba en la estación de Méribel, en los Alpes franceses, el 29 de diciembre de 2013, el estado de salud de Michael Schumacher se mantuvo en secreto. Para evitar que se tomaran fotografías de la ex estrella de Ferrari internado, todos los invitados entregaron sus teléfonos al llegar a la boda de Gina. Por su parte, a pesar de no haber sido invitado a la ceremonia, Weber le deseó todo lo mejor.

“No me invitaron, pero no habría asistido a la boda ni aunque me hubieran invitado. Mi salud no es buena en este momento. No me gustaría volar a Mallorca. Le deseo mucha suerte y espero que haya encontrado al hombre adecuado, eso siempre es importante”, declaró.

Ralf, el hermano que presentó a su novio y desató una guerra familiar

A la tragedia de Michael Schumacher y a la “novela” en torno al apellido elegido por su hija, el clan relacionado a la Fórmula 1 sumó en los últimos tiempos una pelea inesperada. Sucede que Ralf, hermano de Michael y también expiloto de F1, presentó públicamente a su novio.

Cora, exesposa de Ralf Schumacher; a la derecha, el expiloto y su nueva pareja

El 18 de julio, presentó a través de su cuenta oficial de Instagram a su novio y dio cuenta de cuán enamorado está. Fuera de temerle a los prejuicios, enseñó diferentes postales junto a su pareja, Etienne, y reunió una ola de mensajes de apoyo, entre amigos, fans y hasta de su hijo, David.

Sin embargo, horas después, su exesposa lo cruzó sin filtro. “Siempre le pedí que me aclarara si lo que se decía era cierto, pero él siempre lo negó; decía que me estaba imaginando todo y que probablemente necesitaba ayuda psicológica”, dijo en una entrevista, al rememorar la vez en que le consultó a su pareja si era homosexual.

O Globo/GDA