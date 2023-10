escuchar

Alejandro Wiebe, mejor conocido como Marley, celebró el cumpleaños número seis de su hijo Mirko con una temática especial. En vísperas de Halloween, el fin de semana organizó un evento en su casa en el que reunió a sus amigos y familiares, los cuales llevaron disfraces. Sin embargo, el look del pequeño protagonista, que vistió con un atuendo particular, se robó todas las miradas y cosechó el cariño de la gente.

Mirko celebró una vuelta al sol este 27 de octubre. Con más de cinco millones de seguidores en Instagram, a lo largo de su paso por esta vida logró gran popularidad. Sin embargo, actualmente, en medio de un distanciamiento de su padre de la televisión, su fiesta de cumpleaños se viralizó en las redes tras la serie de postales que Marley compartió como recuerdo.

Entre los presentes al cumpleaños de Mirko estuvieron: Victoria Xipolitakys, Elizabeth Vernaci y Jesica Cirio ADRIAN DIAZ BERNINI

El niño vistió un traje de dragón en tono azul marino, al tiempo que el jardín de su casa quedó envuelto en distintas decoraciones fantasmagóricas. En su posteo, Marley escribió: “No podía pedir un mejor cumpleaños. ¡Muchas gracias a todos! No todos los días se cumplen 6 años rodeado de sus mejores amigos”.

En tanto, el conductor justificó la gracia de aquella fiesta, ya que “Mirko ama Halloween”, es por ello que el disfraz también fue una elección suya, debido a una de sus películas favoritas de este año, Loud House: Una verdadera familia embrujada. Asimismo, combinó lo terrorífico de la temporada con otra serie animada que su hijo sigue: “Tampoco podían faltar los cachorros de Paw Patrol, los Mighty Pups en su cumple”.

Marley, Mirko, Victoria Xipolitakys y su hijo Salvador ADRIAN DIAZ BERNINI

Como invitados especiales, Mirko recibió a Victoria Xipolitakis y su hijo Salvador; Humberto Tortonese, Elisabeth Vernaci y Damián Betular. Incluso, desde su propio perfil, acumuló más de 25 mil Me Gusta y decenas de comentarios. “No podía pedir un mejor cumpleaños”, manifestó en un escrito que su propio padre redactó, ya que él hace uso de su cuenta pública. Lo cierto es que la gran ausente fue su madrina, Susana Giménez, que actualmente vive en Uruguay.

La temática que eligió Marley este año para Mirko se refirió a la película Loud House: Una verdadera familia embrujada ADRIAN DIAZ BERNINI

Por su parte, entre las personas que le dejaron un cálido mensaje, destacó Georgina Barbarossa, que insertó emojis con caras felices; Soledad Pastorutti, que escribió: “Felicidades, Mirko hermoso”; y Catherine Fulop, que le deseó: “Qué lindo cumpleaños, me lo perdí”.

La presencia sorpresa de Jesica Cirio en el cumpleaños de Mirko

Por su parte, una de las invitadas que se llevó toda la atención durante el festejo fue Jesica Cirio con su hija Chloe. A pesar del escándalo millonario que envuelve a su exesposo Martín Insaurralde, se hizo presente y participó en las diferentes actividades que se organizaron para los más pequeños.

Jesica Cirio asistió al cumpleaños de Mirko (Fuente: Instagram/@marley_ok)

Luego de la causa conocida como Yategate, en el que se vinculó a la influencer Sofía Clerici con Insaurralde, la modelo hizo un paso al costado y se despegó de la investigación que recae sobre su ex por malversación de fondos públicos. No obstante, lejos de la presión de las cámaras, Cirio se mostró distendida junto a su amigo Marley. A la residencia del conductor arribó con un atuendo simple y casi desapercibido. En cuanto a sus redes sociales, de momento no se hizo eco del evento.

LA NACION