Este lunes, Lionel Messi se alzó con el octavo Balón de Oro en su extensa y exitosa carrera. Tras la ceremonia de la entrega de premios en París, La Pulga se tomó su tiempo para hablar un rato con el streamer y youtuber español Ibai Llanos, con quien mantiene una cordial y distendida relación. Tanto es así, que el astro argentino utilizó la comunicación para echarle en cara al ibérico, en tono aparentemente de broma, una infidencia que él había cometido. “La próxima no te contesto, te clavo el visto”, le dijo el rosarino.

Poco tiempo después de recibir su Balón de Oro número ocho, el campeón del mundo con la selección argentina se encontraba en la alfombra roja de la ceremonia realizada en París cuando lo pusieron en comunicación a la distancia con Ibai. El presentador saludó al futbolista y lo felicitó por el premio recién ganado: “Felicidades y enhorabuena y disfrútalo mucho”.

“Gracias”, respondió el capitán de La Scaloneta, pero de inmediato le reprochó: “Igual, estoy enojado con vos. No me gustó lo que hiciste el otro día. Eso de que mandaste mensaje y lo leíste todo público ahora no te voy a contestar más porque hacés todo público. No tenés privacidad”.

Aparentemente, la queja del astro argentino tenía que ver con que el streamer había mostrado a sus seguidores un chat que había mantenido con el rosarino. “Es que me enseñó el Kun (Agüero) a hacer esto”, trató de defenderse Ibai, mencionando a un amigo en común de ambos. “No tenés privacidad, te contesté bien, de buena onda y vos lo mostrás delante de todos”, insistió La Pulga.

Ibai Llanos tiene una muy buena relación con Lionel Messi instagram

“Pero lo pixelé cuando me lo dijiste. Eso no lo puse”, esgrimió su defensa el youtuber nacido en Bilbao. “No lo mostraste pero lo dijiste”, fue la réplica del esposo de Antonela. “No. Te respeté, te respeté”, insistió el español. “La próxima no te contesto más. Te clavo el visto”, le advirtió Leo Messi, siempre en tono amistoso.

“Leo, ¿qué significa para ti este octavo balón de oro?”, preguntó entonces, en tono más serio Ibai, a lo que el 10 de la selección argentina y del Inter Miami, respondió: “Mirá cómo cambia de tema el hijo de p...”. Tras una carcajada de ambos luego de este comentario, el ex Barcelona comenzó a contestar la pregunta del streamer con mayor formalidad.