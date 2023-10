escuchar

En septiembre de 2022, Zaira Nara confirmó su separación de Jakob Von Plessen, luego de ocho años de relación y dos hijos en común, Malaika, de 7 años, y Viggo, de 3. Rápidamente, la hermana de Wanda fue vinculada con el polista Facundo Pieres y fueron vistos por primera vez juntos en verano pasado. Recientemente, después de que la modelo confirmara que se habían distanciado, blanquearon su reconciliación con una romántica foto en las redes sociales.

El periodista Juan Etchegoyen advirtió en su programa Mitre Live las razones que habrían llevado a la pareja a una ruptura. “La versión que me llega es que [Zaira] Nara era abordada por [Facundo] Pieres, en los últimos meses, sobre todo en el verano pasado, con esto del ‘no blanqueo’”, apuntó. Y detalló: “‘¿Por qué no lo blanqueamos? Si estamos bien, juntos, si salieron fotos, ¿por qué me ocultás?’, habría sido el planteo que desencadenó en una crisis y, posteriormente, en una separación”.

ARCHIVO-. Zaira Nara y Facundo Pieres fueron vistos en verano pasado RsFotos

Si hubo una crisis o no, la realidad es que parecería que la pareja se reconcilió. Así lo compartió Pieres desde su cuenta oficial de Instagram, en sus Stories, este fin de semana. “Blanqueading”, apuntaron desde LAM (América TV) en X (exTwitter), en referencia al blanqueamiento de la relación entre el polista y la modelo, a través de una fotografía en la que aparecieron abrazados mientras daban un paseo.

Facundo Pieres compartió una foto junto a Zaira Nara Instagram: facundopieres

Durante una emisión del Bailando 2023 (América TV) semanas atrás, Marcelo Tinelli se anticipó a la reconciliación y Zaira Nara salió al cruce. “Felicitaciones, Zaira, que está volviendo con Facundo Pieres”, destacó el conductor. La modelo replicó: “La gente confirma las cosas por uno, ¿cómo es eso?”.

La furia de Zaira Nara tras su renuncia al streaming del Bailando 2023

Zaira Nara comenzó en el streaming del Bailando 2023 (América TV), que arribó a la pequeña pantalla el pasado 4 de septiembre. En el ciclo conducido por Marcelo Tinelli, la modelo participó junto a su amigo, el estilista Kennys Palacios, y llegó a sustituir a Carolina “Pampita” Ardohain como miembro del jurado del certamen.

Pero este fin de semana, Zaira Nara renunció a su labor en el ciclo de América TV y compartió un contundente descargo a través de las redes sociales. “A partir del día de la fecha, no continuaré formando parte del streaming en el programa Bailando por un sueño”, advirtió la modelo, a través de su perfil de X (exTwitter), donde acumuló más de dos millones de seguidores.

El fuerte descargo de Zaira Nara (Foto: X @zairana)

Y continuó con el aparente motivo que le habría llevado a tomar la decisión de abandonar su participación en el certamen: “Jamás imaginé que participantes de este espacio, donde he puesto mucho cariño y dedicación, me hayan injuriado como lo han hecho”.

“Soy respetuosa y me duele que se festejen expresiones dañinas que hieren profundamente mi dignidad, como mujer y profesional”, expresó la modelo en la publicación. Y cerró: “Disfrutaba mucho mirar y participar de este programa”. Posteriormente, el conductor hizo referencia a las palabras de Nara: “Me parece hasta increíble que Zaira, que es una mina inteligente y absolutamente sensible, pueda tomar en serio eso que se dijo acá. No puedo creerlo”. Y agregó: “No puedo creer que eso sea en serio. Calculo que, por ahí, no durmió bien”.