La promesa de Lamine Yamal si gana el Mundial

La final del Mundial entre Argentina y España no solo genera que los hinchas hagan locas promesas si su equipo sale campeón, sino que también los propios jugadores se suman a estas iniciativas. Ahora, se conoció un video de Lamine Yamal donde promete realizar un radical cambio de look si obtiene la preciada Copa del Mundo el domingo en Nueva York.

“Prometo que si gano el Mundial me dejo la barba y bigote durante tres semanas”, lanzó ante un periodista de ESPN el joven de 19 años, que buscará coronarse por primera vez en esta competencia internacional. Conocido por sus rulos teñidos de rubio, si Lamine se deja crecer el bello facial quedará realmente con una apariencia nunca vista en el extremo del Barcelona.

Lamine se mostró muy motivado por la final del domingo

Claro que motivos no le faltan para hacer semejante promesa. Su selección llegó a la final del 19 de julio como una de las candidatas a ganar el Mundial desde el inicio. Eliminó a selecciones grandes como Bélgica, Portugal y Francia mientras que mostró un juego colectivo superior al resto de las naciones en el torneo. “Nuevayol vamos por ti”, avisó el número 19 en sus redes sociales al acceder al partido decisivo.

Hay una gran expectativa por el partido (Foto: @fifaworldcup)

No obstante, para saber si Lamine cambiará su look o no habrá que ver qué pasa el domingo a las 16 (hora argentina) en Nueva York, donde se medirá ante el equipo argentino, que viene de eliminar con claridad a Inglaterra en la semifinal. Lamine se verá cara a cara con su ídolo Lionel Messi, por lo que se espera que sea una de las finales más recordadas de los Mundiales.