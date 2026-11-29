Palmeiras se consagró campeón de la Copa Libertadores 2026 tras vencer por 1-0 a Estudiantes de La Plata en el Estadio Centenario de Montevideo y, en medio de los festejos por la cuarta conquista continental del conjunto brasileño, Leila Pereira, presidenta de la institución, se convirtió en una de las grandes protagonistas de la celebración al bailar funk junto a los jugadores en el campo de juego.

Según informaron medios brasileños como Globo, la dirigente había realizado una promesa antes de la final: si el equipo conseguía levantar el trofeo, bailaría junto a los futbolistas. Una vez consumada la victoria, cumplió con su palabra y protagonizó un divertido momento que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

“Ya cumplí mi promesa: bailé funk. Bailé con mis jugadores, con Vitor Roque, con Barboza, pero era funk para toda la familia. Bailé, verán por ahí que ya bailé”, bromeó Pereira en declaraciones al medio brasileño.

La presidenta de Palmeiras baila en la final de la Copa Libertadores

La secuencia también fue compartida por la cuenta oficial de Palmeiras, que publicó el video de la dirigente mientras disfrutaba del festejo junto al plantel. “Lo prometió y lo cumplió”, escribieron desde el club.

Sin embargo, el baile no fue la única ocurrencia de Pereira durante las celebraciones. La presidenta también protagonizó un divertido momento con Abel Ferreira, director técnico del conjunto brasileño, a quien sorprendió al arrojarle agua fría mientras permanecía sentado tras la conferencia de prensa. La propia dirigente compartió la grabación en sus redes sociales.

Los festejos de la presidente de Palmeiras

Más allá de los divertidos festejos, la consagración de Palmeiras tuvo un significado especial para su máxima autoridad. Con la victoria ante Estudiantes, Pereira se convirtió en la primera mujer en conquistar la Copa Libertadores como presidenta de un club.

Consciente de la importancia de este acontecimiento en la historia del fútbol sudamericano, la dirigente aprovechó la ocasión para transmitir un mensaje. “Soy campeona de la Libertadores, la primera mujer campeona de la Libertadores de todos los tiempos. Entonces, este título es para ustedes, mujeres. Podemos hacer lo que queramos. Somos campeonas. Les ofrezco este título a todas nosotras. Disfruten, porque se lo merecen. Estoy muy feliz”, aseguró.

Además, le agradeció a todo el plantel por su “brillante trabajo”. “Estoy extremadamente feliz y honrada. Orgullosa, no de la presidenta Leila Pereira, sino de todo el equipo que trabaja incansablemente en Palmeiras. Y esto fue la coronación de un trabajo de mucho tiempo, con mucho profesionalismo, con mucha seriedad, con mucha credibilidad”, concluyó.