La pronunciación de Lionel Messi que hizo estallar a sus compañeros de selección: “Algunos se ríen”

Luego del arribo de la selección argentina a nuestro país y tras el primer partido amistoso que disputó contra Panamá la semana pasada, este lunes el plantel que dirige Lionel Scaloni recibió un homenaje por parte de la Conmebol en honor al tercer título mundial que obtuvo en Qatar 2022. No obstante, uno de los momentos que marcaron la ceremonia que se celebró en Asunción, Paraguay, fue en medio del discurso de Lionel Messi, quien entre risas se refirió a los comentarios que lo señalan por pronunciar mal la palabra “fútbol”.

La pronunciación de Messi que desató la risa de sus compañeros de selección: "Algunos se ríen" (Fuente: ESPN)

En la previa a los sorteos de los grupos de la Copa Libertadores y Sudamericana 2023, Messi subió al escenario y luego de hablar acerca de su trayectoria en el último torneo mundial, aclaró un tema por el cual muchos se burlan de él. “Ahora me resta disfrutar de lo que me queda, que no sé cuánto será. De lo que me gustó siempre. De lo que hice siempre durante toda mi carrera. Amo el fulbol… algunos se ríen por el tema del fulbol”, remarcó el capitán del seleccionado albiceleste, al tiempo que el resto de los presentes lanzaron una carcajada y lo aplaudieron.

Tras el mensaje de agradecimiento, los usuarios de las redes sociales no tardaron en opinar al respecto. Con humor, acompañaron los dichos de Messi y dejaron en claro que es libre de nombrar al deporte de la manera que le plazca. Rápidamente el fragmento audiovisual se convirtió en tendencia y revolucionó a los fanáticos del fútbol.

“Exceso de fulbol”; “Si Messi dice ‘fulbo’, tienen que cambiarle de nombre al deporte”; “Es el dueño y maestro del fulbo, ¿cómo no amarlo? “; “Está completamente desenvuelto, me encanta”; “Los próximos 4 años el deporte debe llamarse fulbo, no fútbol” y “Si Messi dice fulbol yo digo fulbol. Si opinan distinto, primero ganen la Copa del Mundo”, fueron algunos de las reacciones tras el hilarante video.

