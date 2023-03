Nazarena Vélez cruzó a quienes la acusaron de ser cómplice de Jey Mammon: “Tiene que pagar de por vida”

escuchar

Juan Martín Drago, conocido artísticamente como Jey Mammon, quedó en el ojo de la tormenta luego de que saliera a la luz que un joven lo denunció en 2020 por abuso sexual cuando era menor de edad. “Él tenía 32 años y yo, 14″, señaló Lucas Benvenuto en declaraciones públicas. El conductor de La Peña de Morfi fue suspendido de Telefe y recibió el rechazo de muchas figuras del mundo del espectáculo. Ahora, la actriz Nazarena Vélez realizó un contundente descargo contra el que era su amigo, luego de ser acusada en las redes sociales por un tuit que Mammon publicó en 2011 y que la señalaría como cómplice de ese vínculo: “Es muy doloroso”.

El jueves pasado, Nazarena Vélez no pudo contenerse ante la noticia de que Jey Mammon fue acusado de abuso sexual contra un menor de edad y rompió en llanto, ante la relación estrecha que mantenía con el conductor. “Estoy shockeadísima. Yo lo quiero mucho a Jey, de verdad. Desde sus comienzos, cómo la rema con su familia, con su mamá, con su papá... Lo que la remó para estar donde está”, señaló. Y agregó: “Necesito escucharlo a Jey. Es muy triste. No me quiero imaginar lo que debe sentir la familia porque, cuando uno quiere mucho a una persona, enterarte de una cosa así es tremenda”.

El desconsolado llanto de Nazarena Vélez por la denuncia de Jey Mammón

Este martes, la actriz compartió a través de Instagram un comunicado sobre el caso, en el que aclaró que necesitó tomarse unos días para asimilar la noticia. “Es muy doloroso enterarte de que querías a un monstruo, que ayudaste a entrar al medio a un pederasta”, comenzó. Y apuntó: “Es muy frustrante y muy shockeante. Yo, como madre y como abuela, el saber que dejé cerca muchas veces al ‘chino’ [Gonzalo] y a Barbi de Jey, me paraliza”.

Nazarena Vélez realizó un contundente descargo contra Jey Mammon

Vélez mostró su apoyo a Lucas Benvenuto. “Creo cada palabra suya y, es más, creo que debe haber más Lucas ahí afuera, que no se animan, por vergüenza o por dolor, a denunciar. Porque el que lo hace una vez, lo hace varias veces”, dijo sobre el modus operandi que suelen tener los abusadores. Y descargó contra la Justicia: “No puedo creer que se lave las manos, que diga a un menor de edad que puede denunciar hasta determinado momento [por el sobreseimiento de la denuncia por prescripción de la causa, en este caso]. Algo hay que hacer con las leyes, porque a las criaturas hay que protegerlas siempre, toda la vida, no solo los primeros diez años”.

Y cerró: “La basura que hace una cosa así lo tiene que pagar también de por vida”.

El tuit de Mammon que señalaría a Nazarena Vélez

En las últimas horas, salió a la luz un tuit que evidenciaría que la actriz estaba al tanto de la situación entre Jey Mammon y Lucas Benvenuto. La publicación había sido compartida por el conductor y relató lo que era, en aquél momento, un futuro encuentro entre Vélez y ellos dos, en 2011: “Voy a verte con mi novio”. Así lo analizaron en Socios del Espectáculo (eltrece) en las últimas horas.

Aseguraron que Nazarena Vélez estaba al tanto del vínculo entre Jey Mammon y Lucas Benvenuto

“Mi amor, falta poco. Voy con mi novio a verte el jueves. Quiere conocer a la suegra”, escribió Mammon en su perfil de Twitter, el 13 de septiembre de 2011 [período en el que se apuntó que se veía con Benvenuto], en el que arrobó a Vélez.

La publicación de Jey Mammon en 2011 en la que mencionó a Nazarena Vélez Twitter: @Jeymammon

“La bronca de él [Mammon] personal es que Nazarena salió a defender algo que ella ya conocía. Estaba al tanto de esta situación. Ya no sé si supiera la edad que tenía Lucas, no sé”, señaló Virginia Gallardo en el programa.

