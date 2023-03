Macri contó cómo se gestó su foto con Messi y qué le dijo a “Dibu” Martínez en los premios The Best

escuchar

La foto que se sacó el expresidente Mauricio Macri con los campeones mundiales Lionel Messi y Emiliano “Dibu” Martínez, y con sus parejas Antonela Roccuzzo y Mandinha Martínez, generó un revuelo de especulaciones en la Argentina, sobre todo en la política, ya que el actual mandatario Alberto Fernández no consiguió un retrato con los jugadores de la selección, tras salir campeones en el Mundial de Qatar 2022. Anoche, el fundador de Pro le contó a Luis Majul por LN+ -horas después de bajar su candidatura presidencial- cómo fue que se gestó esa foto en los premios The Best, en París, e incluso narró que le pidió al arquero darle “un beso en la pata” con la que sacó el tiro de Randal Kolo Muani en los últimos minutos de la final contra Francia.

Después de cargar de elogios al seleccionado nacional conducido por Lionel Scaloni, al destacar al “equipo por encima del líder” y que no hicieron “caudillismo” durante la Copa del Mundo, Macri ahondó en el encuentro que derivó en la foto. “Fue increíble. La verdad, total casualidad”, en La Cornisa el exmantario, que también fue a Qatar, pero en su rol de titular de la Fundación FIFA.

“En el teatro al que había que ir para los premios, había como tres o cuatro entradas, y yo estaba justo parado ahí al costado charlando con Nasser [Al-Khelaïfi], que es el presidente del PSG, somos amigos, tengo una muy buena relación con él, jugamos pádel cuando nos encontramos. Y estábamos charlando y primero llega el Dibu. Lo saludo, no lo conocía”, comentó Macri en LN+.

Macri contó cómo se sacó la foto con Messi y qué le dijo al Dibu Martínez en la entrega de los premios The Best

Fue ahí cuando narró una anécdota con el arquero del seleccionado. “Le pedí darle un beso en el pie. Me dice: ‘Es el otro’. Digo: ‘Esta pata que sacó...’”, se río el referente de Pro sobre esa jugada decisiva en la final del Mundial. Incluso acotó: “Obvio [que le di un beso], cómo no se lo voy a dar. Nadie lo registró, le di un beso en la pata”.

Así siguió su relato al respecto de cuándo entró Messi en escena. “Al rato, ya estaba por empezar todo, y cayó Leo. Entonces lo saludé, no lo veía desde cuando fuimos a despedirlo para el Mundial de Rusia. Y vi otra persona, impresionante. Liberado, feliz, es como que se sacó un peso de encima”, sostuvo el expresidente, quien reveló que le dijo a Messi lo importante que es su liderazgo para la Argentina que se viene y que el mundo quería que él ganara el Mundial.

“En el país de la soberbia, son todos cancheritos y, como dijo la expresidenta, que ‘[andá para allá,] bobo fue un gesto maradoniano. ‘Encima le dijiste en un reportaje de radio que estabas arrepentido, los terminaste de liquidar’, le dije. Él se reía”, indicó Macri en cuanto a lo que charló con el astro del fútbol. De esta manera, sacó a la luz que mencionó el tuit que había enviado la vicepresidenta Cristina Kirchner cuando le agradeció al capitán y comparó a Messi con Diego Maradona.

Gracias infinitas capitán… a usted, al equipo y al cuerpo técnico, por la enorme alegría que le han regalado al pueblo argentino. Y un saludo especial después de su maradoniano “andá pa’allá bobo”, con el que se ganó definitivamente el corazón de los y las argentinas. pic.twitter.com/KFTdHDPatr — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) December 18, 2022

Para cerrar ese tramo de la entrevista, Macri reflexionó sobre lo que significa Messi tanto en la Argentina, como a nivel internacional. “A él no le gustan los medios, todavía no se siente cómodo, no es que tira el chiste perfecto. Está más cómodo, pero logró lo que no logró nadie en la historia del fútbol mundial: 90% del mundo quería que ganara la Argentina. 70% de las camisetas en Qatar las usaban extranjeros, 30% éramos nosotros. Eso lo logró él con un ejemplo de humildad”, comentó el expresidente y concluyó: “Hace 15 o 17 años que gana todo. Es buen ganador, buen perdedor, hombre de familia. No existe. El lugar que le da a la mujer, el respeto... Su vida es la mujer y sus hijos; los lleva al colegio, al club, no se mete nunca en un problema”.

