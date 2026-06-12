La publicación de Lionel Messi tras el comienzo del Mundial con homenaje al Indio Solari incluido

El comienzo del Mundial 2026 volvió a llenar de ilusión a todos los argentinos, quienes sueñan con volver a ver a la selección argentina levantar la Copa del Mundo. Aunque la Scaloneta aún no disputó su primer partido, todos sus jugadores se encuentran concentrados y realizan los entrenamientos físicos de rigor. En este contexto, el capitán, Lionel Messi, decidió compartir un video que sensibilizó a todos.

En el mismo, abrió las puertas a la intimidad del seleccionado dirigido por Lionel Scaloni y mostró recortes de los entrenamientos, sus ejercicios y el infaltable mate que lo acompaña durante la concentración. Sin embargo, lo que causó emoción es que decidió rendirle homenaje al Indio Solari una vez más, ya que en esta oportunidad utilizó para musicalizar las imágenes una canción de su autoría: “Encuentro con un ángel amateur” del artista junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

La publicación de Lionel Messi horas después del comienzo del Mundial

El fragmento del sencillo que eligió para la ocasión reza: “Empiezo por el final. Terminaré en el principio. Mis intereses, quizá, no fueron saludables. Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí. Solo seguir cantando. La traición duele hacia atrás. No sabés cuándo comienza”.

Como era de esperarse, y más cuando el clima mundialista ya se palpita a lo largo y ancho del país, el posteo se volvió viral y generó todo tipo de reacciones, con cientos de likes, compartidos y mensajes de cariño para el máximo ídolo de la selección argentina.

Las reacciones en redes sociales al posteo de Lionel Messi (Foto: Captura de pantalla de Instagram)

“¡Todo bien haces, Leo, querido! Qué lindo haberte disfrutado tantos partidos, tantos mundiales"; “¿Qué tal si ganás un campeonato del mundo más? Estás para eso, viejo, estás para eso" y “Que grande sos capitán”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios, que entendieron el enorme desafío que enfrenta una vez más Messi frente a un equipo que está entre los favoritos para hacerse de otra Copa del Mundo.